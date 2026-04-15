Areszty po tragedii w Łomiankach. Prokuratura o przesłuchaniu podejrzanych

Prokuratura o przesłuchaniu i areszcie po wypadku w Łomiankach
Dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach zostało tymczasowo aresztowanych. Kierowca Audi usłyszał zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu. Prokuratura poinformowała, że po zdarzeniu próbował namówić pasażera do wzięcia odpowiedzialności za tragiczne zdarzenia.

W sprawie śmiertelnego wypadku w Łomiankach zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn: kierowca i pasażer Audi. 44-letni Patryk R. i 33-letni Piotr B. usłyszeli zarzuty.

Patryk R. usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą spowodowania wypadku śmiertelnego w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, połączonego z ucieczką i nieudzieleniem pomocy pokrzywdzonym oraz naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów, a także posiadania środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Piotr B. usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanym. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wnioski zostały uwzględnione. - Najbliższe trzy miesiące obaj podejrzani spędzą w areszcie - powiedział Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia

Magdalena Gruszczyńska

Przerzucanie się winą

Prokurator opowiedział o szczegółach wtorkowych przesłuchań obu mężczyzn.

- Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia tych czynów, które są im zarzucane. W pewnym momencie doszło do przerzucania się odpowiedzialnością, ewentualnie umniejszania swojej winy w zakresie poszczególnych czynów, przez każdego z tych podejrzanych - przekazał Skiba.

Prokuratura ustaliła, że bezpośrednio po wypadku, kierowca Audi, wiedząc o tym, że ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów, próbował namówić pasażera do wzięcia na siebie odpowiedzialności. Chciał, by to pasażer przyznał się do kierowania pojazdem. - To się spotkało ze sprzeciwem ze strony pasażera - zaznaczył Skiba.

Pili wódkę i piwo

Prokurator przybliżył również szczegóły spożywania alkoholu przez zatrzymanych przed wypadkiem. - Między godziną 13 a 14, pasażer i kierowca wypili w sumie litr wódki, popili go sześcioma-ośmioma piwami. Stężenie alkoholu, pomimo że było podzielone na dwóch, musiało być bardzo duże, nawet kilka godzin po zakończeniu spożywania - ocenił prokurator.

Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję dziewięć godzin po zdarzeniu. Jak opisywał we wtorek Piotr Antoni Skiba, byli wówczas pod wpływem alkoholu. - Przy czym ilość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiła około 0,5 promila - zastrzegł. To, ile promili alkoholu miał kierowca Audi w momencie wypadku, jest przedmiotem ustaleń.

W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia

Magdalena Gruszczyńska

Zgłosiło się wielu świadków

Skiba nawiązał też do społecznej odpowiedzi na poniedziałkowy apel policji o zgłaszanie się świadków zdarzenia.

- Zgłosiło się bardzo dużo osób, które widziały to zdarzenie, jadąc zarówno w stronę Warszawy, jak i z Warszawy. Zdarzenie zrelacjonowali bardzo dokładnie. Dostaliśmy kilka nagrań z kamer samochodowych, które obrazują sposób jazdy kierowcy Audi - zaznaczył prokurator.

Stan zdrowia kierowcy Toyoty jest w dalszym ciągu krytyczny.

Miał dwa zakazy prowadzenia

Na Patryku R., podejrzanym o kierowanie Audi, ciążą już dwa wcześniejsze zakazy prowadzenia pojazdów. Jeden z 2023 roku. - Sąd Rejonowy Warszawa Żoliborz skazał mężczyznę za jazdę pod wpływem alkoholu. Wymierzył mu karę ograniczenia wolności, która finalnie została zamieniona na karę zastępczą pozbawienia wolności. Dał mu również zakaz prowadzenia pojazdów na pięć lat - wyjaśnił we wtorek Skiba.

W 2026 roku zapadł kolejny wyrok skazujący Patryka R. za przestępstwo drogowe. - Nie zatrzymał się on do kontroli. Został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu - poinformował Skiba. Wówczas orzeczono kolejny pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Dwa miesiące później doszło do tragedii w Łomiankach.

Podczas przeszukania w miejscu pobytu Patryka R. znaleziono nieznaczną ilość marihuany. 

Tragedia w Łomiankach

Do wypadku w Łomiankach doszło w niedzielę.

"W zdarzeniu brało udział 6 pojazdów. W wyniku zderzenia samochodów marki Audi i Toyota, poruszających się w kierunku Warszawy, pojazd marki Toyota dachował na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do uszkodzenia kolejnych czterech pojazdów (Audi, BMW, Toyota oraz Honda)" - opisała w komunikacie na profilu stołeczna policja.

Zginęło dwoje nastoletnich pasażerów Toyoty, a jej kierowca został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kierowca i pasażer Audi uciekli.

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Spotkanie przybrało niebezpieczny obrót
Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów
Piotr Bakalarski
39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zgubiły ich nerwy przy bankomacie
Bemowo
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
Żoliborz
Osiedle "Stacja Dom" w Nowej Iwicznej
Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
Klaudia Kamieniarz
Odśnieżanie warszawskich ulic
To była najtrudniejsza i najdroższa zima od 13 lat
Ulice
Jeż utknął między oknem a kratami
Zagadką jest, jak się tam dostał
Praga Północ
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia
Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
Praga Południe
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Remont trasy S8, prace tylko w nocy
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
Bielany
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Praga Południe
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i próbowali ukraść koparkę. Dla "zabawy"
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
Praga Południe
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Włochy
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Dariusz Gałązka
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Włochy
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki