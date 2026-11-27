Okolice Wódkę popijał piwem. Akt oskarżenia po wypadku, w którym zginęły trzy młode osoby Klaudia Kamieniarz |

Tragiczny wypadek w Łomiankach na nagraniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP Stare Babice

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Śledztwo w sprawie wypadku w Łomiankach prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ. Na początku listopada skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko kierowcy Audi Patrykowi R. oraz pasażerowi Piotrowi B.

Trzy osoby zginęły

Do tragedii doszło 12 kwietnia tego roku. 44-letni Patryk R. jechał trasą S7 w kierunku Warszawy. Według śledczych poruszał się z prędkością przekraczającą 101 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Wyprzedzał inne samochody, manewrował między nimi, jadąc slalomem i nie sygnalizował zamiaru zmiany pasa ruchu kierunkowskazem.

Około godziny 18 na wiadukcie w ciągu ulicy Kolejowej w Łomiankach, podczas wymijania aut, zahaczył o Toyotę. Ta została wybita w górę, przeleciała nad barierami i dachowała na przeciwnym pasie ruchu, uderzając w cztery inne pojazdy.

Toyotą wracały z niedzielnego pikniku trzy osoby. Pasażerowie: 19-latka i 15-latek zginęli na miejscu, 20-letni kierowca zmarł po kilku dniach w szpitalu. Poszkodowany został kierowca innego Audi, w które Toyota uderzyła, wpadając na przeciwległy pas ruchu.

Mieli wypić około litra wódki i popić ją piwem

Patryk R. i Piotr B. uciekli z miejsca wypadku. Zostali zatrzymani kilka godzin później. Śledczy ustalili początkowo, że między godziną 13 a 14 wypili litr wódki i popili go kilkoma piwami. Obecnie zastrzegają, że biegły z zakresu toksykologii nie mógł ustalić jaka ilość alkoholu została spożyta przez każdego z mężczyzn przed wypadkiem oraz jakie było jego stężenie w ich organizmach w chwili zderzenia pojazdów.

- Osiągnięcie jednoznacznego wyniku badań retrospektywnych nie było możliwe, pomimo relacji podejrzanych i świadków, w których podawano odmienne, aczkolwiek znaczne, ilości wypitego alkoholu - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba

Z opinii toksykologicznej wynika także, że w trakcie zatrzymania Patryk R. był pod wpływem marihuany. - Z uwagi na ucieczkę R. z miejsca zdarzenia i niepobranie krwi do badań bezpośrednio po spowodowaniu wypadku, nie ma możliwości wykazania, że znajdował się on pod wpływem marihuany w trakcie poruszania się samochodem - dodaje prokurator.

Przypomnijmy, że zdaniem śledczych R. próbował namówić pasażera do wzięcia na siebie odpowiedzialności za kierowanie pojazdem. To dlatego, że w chwili wypadku miał na koncie dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Pierwszy dostał za jazdę pod wpływem alkoholu, drugi za złamanie zakazu i ucieczkę przed policją.

Tragiczny wypadek w Łomiankach Wypadek w Łomiankach Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek w Łomiankach Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek w Łomiankach Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek w Łomiankach Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek w Łomiankach Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek w Łomiankach Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Kierowcy grozi do 20 lat więzienia

Prokuratura oskarżyła Patryka R. między innymi o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy oraz prowadzenie auta mimo dwóch prawomocnych sądowych zakazów i posiadanie marihuany.

Jak informuje rzecznik prokuratury, kierowcy Audi grozi kara do 20 lat więzienia. Mężczyzna nadal przebywa w tymczasowym areszcie.

Dodaje, że Patryk R. częściowo przyznał się do zarzuconych mu czynów. - Przyznał się do spowodowania wypadku, w którym śmierć ponieśli pokrzywdzeni, oraz do posiadania marihuany na własny użytek. Nie przyznał się do spowodowania niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia u osób, które podróżowały innymi samochodami, ani do nieudzielania pomocy pokrzywdzonym, podtrzymując, że nie był świadomy rozmiaru wypadku. Nie przyznał się także, aby spowodował przedmiotowy wypadek będąc w stanie nietrzeźwości - wyjaśnia rzecznik.

Natomiast pasażer Piotr B. odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanym, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu podczas przesłuchania. - Wobec niego uchylono stosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu - informuje prok. Skiba.

Nie wykluczają zmiany kwalifikacji czynu

Rzecznik prokuratury wyjaśnia, że akt oskarżenia został skierowany do sądu okręgowego, ponieważ na etapie postępowania sądowego możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynów zarzuconych Patrykowi R.

- Zachowanie oskarżonego w ocenie autora aktu oskarżenia najlepiej oddaje opis i kwalifikacja czynu wskazane w przedstawionym mu zarzucie, ale de facto Patryk R. wypełnił znamiona także przestępstwa nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym, które zgodnie z opinią wyrażoną w komentarzach do kodeksu karnego, nie może pozostawać w zbiegu z przestępstwem spowodowania wypadku drogowego - tłumaczy prok. Skiba.