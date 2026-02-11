Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany

CBŚP zabezpieczyło 21 kilogramów marihuany Źródło: CBŚP

Policjanci mieli informację, że może dojść do przemytu narkotyków. Dlatego obserwowali i zatrzymali Dacię.

Narkotyki w trzech kartonowych pudełkach

"Kierującym okazał się 51-letni obywatel Polski. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci ujawnili trzy kartonowe pudełka zawierające łącznie 21 kilogramów marihuany. Jak ustalono, przesyłki zostały nadane kurierem z Królestwa Hiszpanii" - przekazał w komunikacie rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Szacunkowa czarnorynkowa wartość narkotyków przekracza milion złotych. Z ustaleń śledczych wynika również, że pojazd był wynajmowany przez zatrzymanego mężczyznę.

51-latek usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków. został tymczasowo aresztowany.

Opracowała Alicja Glinianowicz