Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany

Policjanci mieli informację, że może dojść do przemytu narkotyków. Dlatego obserwowali i zatrzymali Dacię.
Narkotyki w trzech kartonowych pudełkach
"Kierującym okazał się 51-letni obywatel Polski. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci ujawnili trzy kartonowe pudełka zawierające łącznie 21 kilogramów marihuany. Jak ustalono, przesyłki zostały nadane kurierem z Królestwa Hiszpanii" - przekazał w komunikacie rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Szacunkowa czarnorynkowa wartość narkotyków przekracza milion złotych. Z ustaleń śledczych wynika również, że pojazd był wynajmowany przez zatrzymanego mężczyznę.
51-latek usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków. został tymczasowo aresztowany.
Opracowała Alicja Glinianowicz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP