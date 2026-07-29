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Okolice

Agenci CBA weszli do sześciu szpitali. Szukali dowodów na ustawianie przetargów

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Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Bajońskie zarobki lekarzy. Joanna Mucha: proszę zapytać któregoś dyrektora szpitala (archiwum)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali sześć szpitali na Mazowszu w związku ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania przetargów. Trzy osoby usłyszały dotychczas zarzuty. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przeszukania przeprowadzili we wtorek funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która nadzoruje śledztwo. W trakcie przeszukań zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy.

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2020-2021 mogło dojść do przyjmowania łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez ustalone osoby. Ponadto weryfikowana jest prawidłowość wydatkowania środków z samorządowego wsparcia finansowego przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Trzy osoby z zarzutami

CBA podaje, że w toku dotychczasowych działań zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty.

Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Biuro zapowiada kolejne czynności procesowe po szczegółowej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

Źródło: PAP
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Tagi:
CBASzpitalOchrona zdrowia
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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