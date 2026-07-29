Agenci CBA weszli do sześciu szpitali. Szukali dowodów na ustawianie przetargów
Przeszukania przeprowadzili we wtorek funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która nadzoruje śledztwo. W trakcie przeszukań zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy.
Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2020-2021 mogło dojść do przyjmowania łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez ustalone osoby. Ponadto weryfikowana jest prawidłowość wydatkowania środków z samorządowego wsparcia finansowego przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.
Trzy osoby z zarzutami
CBA podaje, że w toku dotychczasowych działań zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty.
Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Biuro zapowiada kolejne czynności procesowe po szczegółowej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.