Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich

|
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN
Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę po tragicznym wypadku w Woli Bierwieckiej pod Radomiem. W lutym na stacji kolejowej 17-letni Dominik został wciągnięty pomiędzy peron a pociąg i doznał ciężkich obrażeń. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości.

Do wypadku doszło 14 lutego. Jak informowała wówczas policja, 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się pomiędzy pociąg a peron. W wyniku wypadku chłopak stracił nogi i część dłoni, walka o jego życie trwała wiele dni.

Nieprawidłowości po wypadku

Po wypadku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Z ustaleń Radia dla Ciebie wynika, że nieprawidłowości wykryto w pracy kierownika oraz maszynisty. Łącznie wykazano aż 24 nieprawidłowości.

Jak wymienił w rozmowie z radiem rzecznik UTK Tomasz Frankowski, chodzi między innymi o "brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także o brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej".

Do wyników kontroli zastrzeżenia miał przewoźnik - Koleje Mazowieckie, ale UTK ich nie uwzględnił.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura.

- Prokurator zlecił funkcjonariuszom policji zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji oraz materiałów dźwiękowych i wizualnych, związanych z wypadkiem oraz z oceną stanu technicznego pociągu. Zabezpieczono monitoring z zapisem przebiegu zdarzenia, przesłuchiwani są świadkowie. Ustalane są przyczyny wypadku - przekazywała jeszcze w lutym prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Dominik był początkowo w stanie krytycznym
Dominik był początkowo w stanie krytycznym
Źródło zdjęcia: UWAGA / arch. prywatne

"To straszne wspomnienie". Dominik pamięta moment wypadku

Tragedia 17-letniego Dominika poruszyła wiele osób. Dominik trafił w stanie krytycznym do szpitala w Radomiu, tam został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Walka o życie chłopca toczyła się później przez kilka tygodni w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie.

Nastolatek opowiadał o wypadku w programie "Uwaga!" TVN na początku maja.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ "UWAGI!" TVN: Najpierw pomógł kobiecie z wózkiem, chwilę później wagon wciągnął go na tory

- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
Źródło zdjęcia: Uwaga! TVN

- Jechałem z mamą, wracaliśmy z Radomia. Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi. To straszne wspomnienie. Pamiętam, że mama, która wcisnęła hamulec bezpieczeństwa, pierwsza do mnie zeskoczyła - opowiadał Dominik.

- Kierownik pociągu nie zrobił nic, jeśli chodzi o pomoc. Stał na peronie - zaznaczał 17-latek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wpadł pod pociąg, bo chciał pomóc. Rozmowa z 17-latkiem dziś w "Uwadze!" TVN

Wpadł pod pociąg, bo chciał pomóc. Rozmowa z 17-latkiem dziś w "Uwadze!" TVN

TVN24
"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga

"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga

Aleksandra Kąkol
OGLĄDAJ: Szef MON: cała moja ulubiona "zwierzyna" trafi do polskiej armii
Kosiniak Bez Kitu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: rdc.pl, tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
36 min
pc
Dalej pójdę sama
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
RadomKolejpociągi
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Prognozowane opady
Radar opadów. Tak będzie wyglądać nocna wędrówka deszczu i burz
METEO
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
Śródmieście
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Dwa Black Hawki pomagają przy pożarze, trzy stoją w hangarze. Dlaczego?
Bartosz Żurawicz
pap_20100821_1E3
Gdzie może trafić irański uran? Wskazano jeden kraj
BIZNES
Donald Trump
Narada w Situation Room. Trump zdecyduje
TVN24
kierowczyni cnn
"Widziałem panią z telefonem w dłoni". Niecodzienna kontrola drogowa
TVN24
Instytut Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego
Znany szpital w poważnym kryzysie. Co z bezpieczeństwem pacjentów?
Piotr Wójcik
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Nowe ekspertyzy w sprawie śmierci posła Litewki
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
pap_20250814_1DY (1)
Szef MON reaguje na słowa prezydenta. "Powiedziałem prawdę"
TVN24
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
TVN24
Pożar lasu pod Warszawą
"Front pożaru został zatrzymany". Ogień w lasach pod Warszawą
MAZOWSZE
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
piorun burza
Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano
METEO
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
TVN24
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Sąd okręgowy w Poznaniu
Pracownik zbrojeniówki aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
TVN24
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"To miała być podróż VIP". Zmieniła się w prawdziwy koszmar
Spalony wóz strażacki
Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
MAZOWSZE
Dromader
Piloci Dromaderów tankują wodę w trzy minuty
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki