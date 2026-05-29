Okolice 17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich

Wciągnięty pod pociąg 17-latek wyszedł ze szpitala. Czeka go długa rehabilitacja

Do wypadku doszło 14 lutego. Jak informowała wówczas policja, 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się pomiędzy pociąg a peron. W wyniku wypadku chłopak stracił nogi i część dłoni, walka o jego życie trwała wiele dni.

Nieprawidłowości po wypadku

Po wypadku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Z ustaleń Radia dla Ciebie wynika, że nieprawidłowości wykryto w pracy kierownika oraz maszynisty. Łącznie wykazano aż 24 nieprawidłowości.

Jak wymienił w rozmowie z radiem rzecznik UTK Tomasz Frankowski, chodzi między innymi o "brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także o brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej".

Do wyników kontroli zastrzeżenia miał przewoźnik - Koleje Mazowieckie, ale UTK ich nie uwzględnił.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura.

- Prokurator zlecił funkcjonariuszom policji zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji oraz materiałów dźwiękowych i wizualnych, związanych z wypadkiem oraz z oceną stanu technicznego pociągu. Zabezpieczono monitoring z zapisem przebiegu zdarzenia, przesłuchiwani są świadkowie. Ustalane są przyczyny wypadku - przekazywała jeszcze w lutym prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Dominik był początkowo w stanie krytycznym

"To straszne wspomnienie". Dominik pamięta moment wypadku

Tragedia 17-letniego Dominika poruszyła wiele osób. Dominik trafił w stanie krytycznym do szpitala w Radomiu, tam został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Walka o życie chłopca toczyła się później przez kilka tygodni w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie.

Nastolatek opowiadał o wypadku w programie "Uwaga!" TVN na początku maja.

- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.

- Jechałem z mamą, wracaliśmy z Radomia. Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi. To straszne wspomnienie. Pamiętam, że mama, która wcisnęła hamulec bezpieczeństwa, pierwsza do mnie zeskoczyła - opowiadał Dominik.

- Kierownik pociągu nie zrobił nic, jeśli chodzi o pomoc. Stał na peronie - zaznaczał 17-latek.

