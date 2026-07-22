Okolice O włos od czołowego zderzenia. Wyprzedzał busem na zakręcie, bo "chciał pokazać" Katarzyna Kędra |

Busem wyprzedzał Jaguara na zakręcie Źródło wideo: KMP w Ostrołęce

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Do zdarzenia doszło w niedzielę na drodze krajowej numer 53, w rejonie miejscowości Wach.

Policjanci z ostrołęckiej drogówki, wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED, zauważyli kierowcę busa, który na zakręcie, lekceważąc podwójną linię ciągłą, rozpoczął wyprzedzanie jadącego przed nim Jaguara.

"Mogło dojść do czołowego zderzenia"

"W trakcie manewru zmusił kierującego pojazdem nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku do gwałtownego hamowania i zjechania na pobocze. W samochodzie tym podróżowały trzy osoby. Gdyby nie szybka reakcja kierowcy, mogło dojść do czołowego zderzenia" - opisał w komunikacie rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański.

Wyprzedzał na zakręcie. O krok od czołowego zderzenia

Zdenerwował go kierowca Jaguara

Policjanci zatrzymali busa do kontroli. Za kierownicą siedział 36‑latek.

"Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości dwóch tysięcy złotych, a na jego konto dopisano 10 punktów karnych. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, zdenerwował go sposób jazdy kierowcy Jaguara i chciał pokazać mu wyprzedzając jego pojazd" - przytoczył argumentację kierowcy policjant.