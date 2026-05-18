W PRL produkowano tam sery i masło. Nowe życie zrujnowanej mleczarni
Do pierwszego etapu zgłoszono aż 45 prac. Natomiast do finału zakwalifikowało się pięć projektów. Główną nagrodę przyznano pracowni RIL STUDIO Biuro architektoniczne Hubert Różewicz z siedzibą we Wrocławiu. Zwycięska pracownia otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 35 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu.
Zwycięska koncepcja
Koncepcja zakłada rozbudowę dawnej mleczarni - nowa część powstanie w linii starego budynku. .Jury konkursowe podkreśliło, że projekt oparto na "harmonijnym połączeniu historycznej i współczesnej architektury, wykorzystując symetrię zabytkowej bryły oraz analogiczne zasady kompozycyjne w nowej części budynku".
"Dzięki temu powstała spójna i czytelna forma architektoniczna, w której relacja pomiędzy częścią historyczną a nową jest naturalna i wyważona. Zielona przestrzeń przed budynkiem MALiB została pomyślana jako integralny element otwartych terenów publicznych sprzyjających integracji funkcjonalnej całego założenia" - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.
Według kapituły konkursu istotnym elementem projektu jest szklany łącznik pomiędzy zabytkową mleczarnią a nową częścią. "W jego dwupoziomowej przestrzeni przewidziano funkcje recepcyjne, pasaż dostępny z obu stron budynku oraz bibliotekę stanowiącą symboliczne centrum obiektu. Rozwiązanie to integruje cały budynek pod względem przestrzennym i funkcjonalnym, jednocześnie podkreślając walory historycznej zabudowy" - wyjaśniono.
Projekt przewiduje podział obiektu na dwa główne bloki. W części publicznej zlokalizowano galerię, bibliotekę, Fab Lab oraz salę wielofunkcyjną, natomiast w północnej części dawnej mleczarni zaprojektowano biura. Szczególną uwagę zwraca sala wielofunkcyjna z widownią jak w amfiteatrze oraz pracownie Fab Lab, które można łatwo przebudować.
Historia dawnej mleczarni
Budynek dawnej mleczarni u Zbiegu ulic Dworcowej i Jana Pawła II w Piasecznie wzniesiono pod koniec lat 20. XX wieku. Na początku swojego istnienia nosił nazwę Dom Ludowy im. Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego. Pełnił funkcję społeczną, ale już w latach przedwojennych działała w nim zlewnia mleka.
Budynek przetrwał wojenną zawieruchę, a po 1945 roku stał się w pełni rozwiniętą mleczarnią. Produkowano tu m.in. sery i masło. Zakład produkcyjny działał do lat 90. Po jego zamknięciu opuszczony budynek popadał w coraz większą ruinę. Kilka lat temu, w celu ratowania zabytku, dawną mleczarnię przejęła gmina Piaseczno.
Czytaj też: Tramwaj na sterowcu, rowerzysta na balonie. Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy