Zapalił się budynek gospodarczy. Dziewięć zastępów strażaków w akcji

Pasażerowie odlatujący we wtorek z Lotniska Chopina w Warszawie muszą przygotować się na możliwe opóźnienia. Problem dotyczy również przylotów. We wtorek ma odbyć się kolejna tura rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z zarządem Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. To braki kadrowe wśród kontrolerów są wskazywane przez przedstawicieli lotniska jako przyczyna opóźnień.