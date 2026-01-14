Przygotowali trasę dla narciarzy biegowych

Kampinoski Park Narodowy Źródło: Google Earth

"Mamy dobrą wiadomość dla miłośników zimowej aktywności - dziś wyciśnięty został w Parku ślad narciarski o długości ok. 4 km. Trasa udostępniona została wyłącznie dla narciarstwa biegowego. Mamy nadzieję, że ślad nie zostanie rozdeptany i posłuży narciarzom jak najdłużej" - czytamy w poście KPN udostępnionym na Facebooku.

Trasa jest oznaczona

Wyjaśniono też jak przebiega trasa. Jest oznaczona symbolem białego narciarza na niebieskim tle, skręty dodatkowo wskazują strzałki, na odcinkach niepokrywających się ze szlakami pieszymi umieszczono znaki zakazu ruchu pieszego, przy początku trasy i skrzyżowaniach ze szlakami pieszymi znajdują się tablice informacyjne z prośbą o to, by nie chodzić po śladach i nie jeździć rowerem. "Bardzo prosimy o uszanowanie śladów narciarskich. Sezon zimowy w Kampinoskim Parku Narodowym bywa krótki – dajmy narciarzom biegowym możliwość bezpiecznego i komfortowego korzystania z przygotowanej trasy. Każdy krok w śladzie to niestety jego zniszczenie" - apeluje KPN.

Trasa narciarstwa biegowego w KPN Źródło: Kampinoski Park Narodowy

Pracownicy parku przypominają, że narciarstwo biegowe to jedna z najbardziej wszechstronnych form ruchu, jakie można wybrać zimą. "Podczas biegu pracuje niemal całe ciało – mięśnie nóg, ramion oraz mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilną sylwetkę i prawidłową postawę. Rytmiczna praca nóg połączona z odpychaniem się kijkami doskonale rozwija koordynację, równowagę i ogólną sprawność, poprawia kondycję i samopoczucie, a przy tym pozwala w pełni korzystać z kontaktu z naturą i zimowej ciszy Puszczy Kampinoskiej" - wskazują.

