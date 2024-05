W drodze na wakacje zostawili córkę na stacji paliw i odjechali

Z ustaleń policjantów wynikało, że nastolatka jechała z Niemiec wraz z rodzicami do Zamościa. W nocy zatrzymali się na stacji paliw. Jej tata wyszedł z auta i zanim wrócił, ona postanowiła skorzystać z toalety. Kiedy wyszła, zorientowała się, że na parkingu nie ma już rodziców. Na dodatek 16-latka nie miała ze sobą telefonu komórkowego. Nastolatka o pomoc poprosiła pracowników stacji, którzy wezwali policję.

Nie upewnił się, że wszyscy są

- Funkcjonariusze sprawdzili monitoring i potwierdzili opowiedzianą przez dziewczynkę wersję wydarzeń. We współpracy z policjantami z sąsiednich jednostek próbowali zatrzymać na trasie ustalony samochód. Cała historia zakończyła się szczęśliwie, kiedy rodzice wrócili na stację - przekazała podkomisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka prasowa policji w Garwolinie. I dodała: - Do tego czasu dziewczynka cały czas była pod opieką policjantów. Okazało się, że tata był przekonany, że wszyscy pasażerowie śpią, a po powrocie do auta nie upewnił się, że wszyscy są. Po odebraniu córki cała rodzina ruszyła w dalszą drogę.