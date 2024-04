W drodze do pracy uratował kierowcę

Aspirant sztabowy Łukasz Ziębiński w drodze na służbę zauważył leżący na dachu w rowie pojazd, z którego wydobywał się dym. Zatrzymał się w bezpiecznym miejscu i pobiegł na ratunek uwięzionemu we wraku auta kierowcy.

Do wypadku doszło w miejscowości Święcice w powiecie warszawskim zachodnim.

- Policjant polecił świadkowi wezwanie pomocy, a sam podjął próbę wydostania rannego. Drzwi do samochodu były zablokowane, a mężczyzna siedzący wewnątrz, nie reagował. Zaczęła się walka z czasem. W każdej chwili mogło dojść do pożaru. Policjant wybił tylną szybę w aucie i wszedł do środka. Kierowca był przytomny. Przypięty pasami bezwładnie leżał na fotelu ze spuszczoną głową. Po wstępnym badaniu kierowcy, z pomocą osób, które pojawiły się na miejscu wyciągnął młodego mężczyznę w bezpieczne miejsce – przekazuje w komunikacie podkom. Barbara Szczerba ze stołecznej policji