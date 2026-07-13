Okolice Awaria urządzeń sterowania ruchem. Utrudnienia na odcinku Otwock - Falenica Oprac. Katarzyna Kędra |

Marcin Mochocki (PKP PLK) o pracach na linii otwockiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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O utrudnieniach informuje także w mediach społecznościowych SKM. Jak przekazano, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut.

"Ponadto, pociąg SKM linii S1: - nr 99208/9 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 6:29) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock, - nr 99318/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 8:56) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia" - podano w komunikacie na Facebooku.

Warszawa Falenica, linia otwocka Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Przewoźnicy zachęcają też do śledzenia aktualnych informacji na portalu pasażera.