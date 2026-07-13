Awaria urządzeń sterowania ruchem. Utrudnienia na odcinku Otwock - Falenica
O utrudnieniach informuje także w mediach społecznościowych SKM. Jak przekazano, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut.
"Ponadto, pociąg SKM linii S1: - nr 99208/9 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 6:29) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock, - nr 99318/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 8:56) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia" - podano w komunikacie na Facebooku.
Przewoźnicy zachęcają też do śledzenia aktualnych informacji na portalu pasażera.
Źródło: tvnwarszawa.pl