Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Utrudnienia na południowej obwodnicy po zderzeniu trzech aut

Źródło: Google Maps
Trzy samochody zderzyły się w poniedziałek rano na trasie S2 w kierunku Poznania. Są utrudnienia w ruchu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w porannym komunikacie o zderzeniu trzech samochodów na trasie S2 pomiędzy węzłami Lotnisko i Opacz w kierunku Poznania. Zablokowany jest jeden pas ruchu.

Na jezdni lokalnej, na wysokości Alei Krakowskiej utworzył się korek.

Jak poinformował nas młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do służb przed godziną 6.

- W samochodzie marki Toyota pękła opona. Kierująca zatrzymała pojazd i zgodnie z przepisami wystawiła trójkąt ostrzegawczy. Za nią zatrzymał się kierowca Opla. Na oba pojazdy najechał kierujący Renault. W wyniku zderzenia do szpitala został zabrany kierowca Opla - powiedział policjant.

Kierujący uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi.

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki