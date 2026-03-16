Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w porannym komunikacie o zderzeniu trzech samochodów na trasie S2 pomiędzy węzłami Lotnisko i Opacz w kierunku Poznania. Zablokowany jest jeden pas ruchu.

Na jezdni lokalnej, na wysokości Alei Krakowskiej utworzył się korek.

Jak poinformował nas młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do służb przed godziną 6.

- W samochodzie marki Toyota pękła opona. Kierująca zatrzymała pojazd i zgodnie z przepisami wystawiła trójkąt ostrzegawczy. Za nią zatrzymał się kierowca Opla. Na oba pojazdy najechał kierujący Renault. W wyniku zderzenia do szpitala został zabrany kierowca Opla - powiedział policjant.

Kierujący uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi.

Czytaj też: Wjechał pod szynobus. Zginęła pasażerka

Ogorzelice. Auto wjechało pod szynobus. Nie żyje pasażerka Źródło: KMP Płock

Opracował Dariusz Gałązka