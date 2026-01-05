Logo TVN Warszawa
Utrudnienia na kolei wokół Warszawy, opóźnione pociągi

Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Adobe Stock
Na szlakach kolejowych pod Warszawą występują utrudnienia w ruchu. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich notują opóźnienia.

Utrudnienia występują m.in. na linii SKM S2. "Z powodu awarii rozjazdu, na stacji Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - przekazała SKM w komunikacie.

Problemy są też na południe od stolicy. Dwa pociągi Kolei Mazowieckich z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej są opóźnione odpowiednio ponad 100 i ponad 60 minut. Jak informuje Portal Pasażera, w rejonie stacji Czachówek Wschodni doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Pogoda nie sprzyja

Ponadto kolejarze ostrzegają, że opóźnienia pociągów mogą występować w związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał, że w związku z awariami do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej na obszarze Warszawskiego Transportu Publicznego.

Czytaj też: Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż 5 grudnia 1975 roku

Klatka kluczowa-79099
Budowniczy Dworca Centralnego o jego obecnym wyglądzie
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

