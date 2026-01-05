Utrudnienia występują m.in. na linii SKM S2. "Z powodu awarii rozjazdu, na stacji Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - przekazała SKM w komunikacie.
Problemy są też na południe od stolicy. Dwa pociągi Kolei Mazowieckich z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej są opóźnione odpowiednio ponad 100 i ponad 60 minut. Jak informuje Portal Pasażera, w rejonie stacji Czachówek Wschodni doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Pogoda nie sprzyja
Ponadto kolejarze ostrzegają, że opóźnienia pociągów mogą występować w związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru.
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał, że w związku z awariami do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej na obszarze Warszawskiego Transportu Publicznego.
