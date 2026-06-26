Okolice Utonął 87-latek i ośmioletni chłopiec. Służby apelują o ostrożność nad wodą Oprac. Dariusz Gałązka |

W Zielonce utonął 15-latek Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek po 18 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 8‑letniego chłopca nad zalewem w Zwoleniu. Na miejsce skierowano policjantów, którzy wspólnie ze strażakami oraz osobami postronnymi rozpoczęli działania poszukiwawcze. Akcja prowadzona była zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

Po godzinie 19 z wody wyłowiono poszukiwanego chłopca. Natychmiast podjęto czynności ratunkowe. Resuscytację prowadzili ratownicy medyczni oraz strażacy, a następnie działania kontynuował zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej życia dziecka nie udało się uratować.

Do kolejnej tragedii doszło w powiecie płockim, z Jeziora Górskiego w Grabinie wyłowiono mężczyznę. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które podjęły działania ratownicze. Niestety, życia 87‑letniego mieszkańca Płocka nie udało się uratować.

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