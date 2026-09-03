Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP Pniewo KSRG

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Do wypadku doszło około godziny 1.30, w nocy z 28 na 29 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 618 relacji Pułtusk - Wyszków, w miejscowości Topolnica, gmina Zatory.

"20-letni mieszkaniec Łochowa jechał samochodem osobowym marki Skoda. Na prostym nieoświetlonym odcinku drogi nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył naczepy pojazdu ciężarowego marki Scania. Kierowca ciężarówki zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną umieszczoną na drodze w związku z prowadzonymi na tym odcinku drogi pracami remontowymi. W wyniku zderzenia kierujący Skodą poniósł śmierć na miejscu" - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

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Kierowcą samochodu ciężarowego był 57-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego. Był trzeźwy.

Przesłuchano świadków

Przeprowadzono oględziny miejsca wypadku i przesłuchano świadków. Z udziałem biegłego dokonano badania stanu technicznego pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

"Trwają czynności procesowe mające na celu ustalenie przyczyny zaistniałego zdarzenia" - dodaje prokurator.

W wypadku zginął 20-latek W wypadku zginął 20-latek Źródło zdjęcia: OSP Pniewo KSRG W wypadku zginął 20-latek Źródło zdjęcia: OSP Pniewo KSRG Wypadek w miejscowości Pniewo Źródło zdjęcia: OSP Pniewo KSRG