Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Do wypadku doszło około godziny 1.30, w nocy z 28 na 29 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 618 relacji Pułtusk - Wyszków, w miejscowości Topolnica, gmina Zatory.
"20-letni mieszkaniec Łochowa jechał samochodem osobowym marki Skoda. Na prostym nieoświetlonym odcinku drogi nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył naczepy pojazdu ciężarowego marki Scania. Kierowca ciężarówki zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną umieszczoną na drodze w związku z prowadzonymi na tym odcinku drogi pracami remontowymi. W wyniku zderzenia kierujący Skodą poniósł śmierć na miejscu" - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce
Kierowcą samochodu ciężarowego był 57-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego. Był trzeźwy.
Przesłuchano świadków
Przeprowadzono oględziny miejsca wypadku i przesłuchano świadków. Z udziałem biegłego dokonano badania stanu technicznego pojazdów biorących udział w zdarzeniu.
"Trwają czynności procesowe mające na celu ustalenie przyczyny zaistniałego zdarzenia" - dodaje prokurator.