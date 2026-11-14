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Okolice

Uczyli się tu Broniewski i Tony Halik. Płocka "Jagiellonka" w nowej odsłonie

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Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Źródło wideo: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku oraz ks. Marcin Kowalewski – proboszcz parafii
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Urząd Miasta w Płocku poinformował, że zakończyła się renowacja zabytkowej, pochodzącej z początku XX wieku części Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. Prace kosztowały prawie 2,9 miliona złotych.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły przy ul. 3 Maja w Płocku to dwa budynki - wzniesiony w 1913 roku i pochodzący z 1978 roku. Renowacja najstarszej części "Jagiellonki", bo tak popularnie nazywana jest szkoła przez uczniów, pedagogów i absolwentów, rozpoczęła się w lipcu 2025 roku.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski informując o zakończeniu prac, podkreślił, że w ich trakcie odnowiona została elewacja zabytkowego budynku, który jest "jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście".

Szeroki zakres prac

Jak wyjaśnił płocki samorząd, renowacja objęła oczyszczenie ścian oraz likwidację pęknięć i naprawę ubytków, a także wzmocnienie struktury osłabionych, oryginalnych tynków. Wymieniono przy tym drewniane okna i wykonano izolację termiczną, przeciwwilgociową elementów fundamentowych.

W ramach podjętych prac odnowiono jednocześnie piwnice zabytkowej części „Jagiellonki”. Położono nowe tynki oraz zamontowano rekuperatory, które poprawiły wentylację i komfort korzystania ze znajdujących się tam klas i innych pomieszczeń. 

Płocki urząd miasta podał, że koszt całej inwestycji wyniósł blisko 2,9 mln zł.

Zakończyły się prace renowacyjno-konserwatorskie w Jagiellonce
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Szkoła z długą historią

Szkoła, nazywana obecnie "Jagiellonką", została założona w 1906 roku przez Polską Macierz Szkolną, a jej pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Królewieckiej. W 1918 roku, mając już nową, obecną siedzibę, szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Królewsko-Polskiego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. Następnie została przemianowana na Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Władysława Jagiełły.

W 1922 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Władysława Jagiełły. W latach 1945-1948 placówka kontynuowała działalność pod nazwą Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły. W 2010 roku została przekształcona w Zespół Szkół nr 6, a po likwidacji gimnazjów przyjęła obecną nazwę - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły.

Organizatorem i pierwszym dyrektorem "Jagiellonki" był matematyk, absolwent Uniwersytetu Petersburskiego Józef Dionizy Szczepański (1852-1932), ojciec pisarki Marii Kuncewiczowej (1895-1989). Absolwentami szkoły byli m.in.: poeta Władysław Broniewski (1897-1962), twórca poezji i filmów awangardowych Stefan Themerson (1910-1988), podróżnik Tony Halik (1921-1998), adwokat i historyk Kazimierz Askanas (1909-1994) oraz żołnierz AK i NSZ por. Stefan Bronarski, ps. "Liść" (1916-1951).

Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Od lat 80. XX wieku "Jagiellonka" współpracuje z podobnymi placówkami za granicą, w tym z Bertolt-Brecht Schule w Darmstadt (Niemcy). Za wybitne zasługi dla oświaty została przyjęta do grona szkół zrzeszonych w UNESCO. W 2015 roku, przy wsparciu środków unijnych, w szkole powstało muzeum poświęcone jej historii i wybitnym absolwentom. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Wojewódzki Konserwator Zabytków w ŁodziSzkołaZabytkiinwestycjeInwestycje w Warszawie
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