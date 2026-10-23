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Okolice

Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał i miał trzy promile. Wyrok w trybie przyspieszonym

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Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony
Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
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Przekroczył dozwoloną prędkość i nie zatrzymał się do kontroli, próbując uciekać przed policjantami. Funkcjonariusze z Piaseczna zatrzymali mężczyznę, który prowadził pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu z celi trafił prosto na salę sądową. Wyrok dzięki trybowi przyspieszonemu zapadł w ciągu 48 godzin.

Mężczyzna kierujący Renault, na ulicy Głównej w Ustanowie przekroczył dozwoloną prędkość jazdy o 34 kilometry na godzinę. Policjant piaseczyńskiej drogówki chciał go zatrzymać do kontroli, jednak kierujący go zignorował i gwałtownie przyspieszył. Ucieczka się nie udała, szybko też wyszedł na jaw powód takiego zachowania.

Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Stracił prawo jazdy i trafił do celi

"Badanie alkomatem wykazało, że 31-latek ma w swoim organizmie blisko trzy promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu" - przekazała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie oraz wdrożyli postępowanie przyspieszone, dzięki czemu wyrok w sprawie zapadł w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania. "31-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej" - wymieniła podkomisarz Gąsowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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