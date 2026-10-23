Okolice Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał i miał trzy promile. Wyrok w trybie przyspieszonym Oprac. Katarzyna Kędra |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Mężczyzna kierujący Renault, na ulicy Głównej w Ustanowie przekroczył dozwoloną prędkość jazdy o 34 kilometry na godzinę. Policjant piaseczyńskiej drogówki chciał go zatrzymać do kontroli, jednak kierujący go zignorował i gwałtownie przyspieszył. Ucieczka się nie udała, szybko też wyszedł na jaw powód takiego zachowania.

Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

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Stracił prawo jazdy i trafił do celi

"Badanie alkomatem wykazało, że 31-latek ma w swoim organizmie blisko trzy promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu" - przekazała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie oraz wdrożyli postępowanie przyspieszone, dzięki czemu wyrok w sprawie zapadł w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania. "31-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej" - wymieniła podkomisarz Gąsowska.