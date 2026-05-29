Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wóz strażacki spłonął podczas gaszenia lasu. Strażacy apelują o pomoc

|
Spalony wóz strażacki
Spłonęła Tarta strażaków z OSP Turze
Źródło wideo: OSP Turze
Źródło zdj. gł.: Inżynier Krzysztof Paluch/Nadzór leśnictwo Mińsk
Strażacy z OSP Turze w powiecie wołomińskim stracili ciężki wóz bojowy. Podczas gaszenia pożaru zapalił się silnik pojazdu. Strażacka Tatra służyła 29 lat. Jednostka OSP Turze została teraz bez ważnego sprzętu.

Podczas akcji gaśniczej lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim zapalił się wóz strażacki OSP Turze. Ogień pojawił się w komorze silnika, spłonęła między innymi instalacja elektryczna oraz część elementów karoserii.

Spalony wóz strażacki
Spalony wóz strażacki
Źródło zdjęcia: Inżynier Krzysztof Paluch/Nadzór leśnictwo Mińsk

- Częściowo jest też spalone wnętrze kabiny. Teraz nie jesteśmy w stanie określić, czy uda się cokolwiek z tym zrobić, czy naprawić - powiedział nam Tomasz Ludwiniak, naczelnik OSP Turze. Strażacy podkreślają, że pojazd służył im od 1996 roku. - Jest to samochód leciwy, bo jest wyprodukowany w 1973 roku. Tutaj służył nam wiele lat. Ratował gminę przy wielu pożarach i w innych akcjach - dodaje Tomasz Ludwiniak.

Strażacy apelują o pomoc

Strażacy podkreślają, że zniszczenie Tatry stanowi poważny problem. - Potrzebujemy teraz jakiegoś wsparcia. Może ktoś nam pomoże, przekaże jakiś samochód, czy coś podpowie w sprawie jego pozyskania, bo zostaliśmy bez ciężkiego sprzętu - zaapelował Tomasz Ludwiniak.

Do dyspozycji jednostki pozostał tylko lekki pojazd Iveco, który - jak tłumaczą strażacy - nie nadaje się do działań w trudnym terenie leśnym.

Wysłużony pojazd gaśniczy

Tatra 148 służyła strażakom przez wiele lat. Pojazd wyprodukowano w 1973 roku, a do jednostki trafił w 1997 roku.

Tatra strażaków z OSP Turze
Tatra strażaków z OSP Turze
Źródło zdjęcia: OSP Turze

Strażacy wykorzystywali Tatrę między innymi podczas działań w trudnym terenie. Teraz wspierają strażaków w rejonie Wołomina z wykorzystaniem lekkiego wozu Iveco, który nie powinien być wykorzystywany do pracy w terenie.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
TVN24
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Ochotnicza Straż PożarnapożarTurze
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
TVN24
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Konwój zgubił milion (zdjęcie ilustracyjne)
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
TVN24
Zamieszki w Gliwicach
Zamieszki na juwenaliach. Ale kolejne koncerty się odbędą
TVN24
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
TVN24
Zbigniew Ziobro
Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Ziobry
TVN24
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Strażacy walczą z pożarem lasu
Walczą z wielkim pożarem. Kluczowe najbliższe cztery godziny
MAZOWSZE
Dziennikarz TVN24 Artur Molęda relacjonuje pożar pod Warszawą z helikoptera
Pożar "rozciąga się absolutnie po horyzont". Nasz reporter pokazał go z góry
Krzysztof Posytek
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Zagrożenie dla nas wszystkich". Szef NATO reaguje
Kuba Koprzywa
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
imageTitle
Polskie starcie w Paryżu rozstrzygnięte
EUROSPORT
Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
TVN24
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
Śródmieście
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok. Wezwali ambasadora
Kuba Koprzywa, Adam Styczek
stacja tankowanie paliwo
Ceny paliw w weekend. Tyle mają kosztować
BIZNES
Pożar lasu pod Warszawą
To warto wiedzieć. Najważniejsze informacje o pożarze
MAZOWSZE
Kobieta nie posprzątała po psie, wywiązała się kłótnia (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy łańcuchowej
BIZNES
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej
TVN24
Policyjny śmigłowiec w akcji
Zniża się nad wodą, napełnia zbiornik, odlatuje. Black Hawk w akcji. Nagranie
MAZOWSZE
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Maciej Wewiór
"Jednoznacznie negatywna" ocena decyzji Zełenskiego. Oświadczenie rzecznika MSZ
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki