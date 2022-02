Trzy kilogramy marihuany w domu, "właściciel nieco zaskoczony wizytą kryminalnych"

Zarzuty i areszt

Dodał, że w wyniku przeszukania w jednym z pomieszczeń piwnicznych policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilka foliowych worków z nielegalnym suszem. - Narkotestery potwierdziły, że to marihuana. W jego mieszkaniu znaleziono również i zabezpieczono gotówkę w kwocie 10 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Z zebranego w trakcie policyjnych czynności operacyjnych materiałów dowodowych wynikało, że 41-latek miał zamiar wprowadzić narkotyki na czarny rynek - podał policjant.

Następnego dnia funkcjonariusze przewieźli podejrzanego do Prokuratury Rejonowej w Legionowie, gdzie - jak wskazał Koniuszy - "prokurator przedstawił mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu środków odurzających". - Mężczyzna przyznał się do przestępstwa. Na wniosek policjantów i prokuratora, legionowski sąd zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara do 12 lat więzienia - podsumował policjant.