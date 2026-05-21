Okolice Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie

Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim

W czwartek rano dyżurny pułtuskiej komendy przyjął nietypowe zgłoszenie. Przed godziną 6. kierowca Mercedesa E220, jadąc od strony Białowieży w kierunku Trzcińca, wpadł do stawu. Na miejsce pojechali funkcjonariusze policji i straży pożarnej.

Stracił panowanie nad autem

- 56-letni mieszkaniec Warszawy na łuku drogi zajął się regulacją radia, odrywając tym samym wzrok od trasy. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i wpadł do wiejskiego stawu. Gdy pojazd dopłynął do brzegu, 56-latek zdołał sam opuścić auto i wyjść z wody. Nie wymagał pomocy medycznej - poinformowała rzeczniczka pułtuskiej policji komisarz Milena Kopczyńska.

By wydostać samochód, potrzebny był specjalistyczny sprzęt strażaków. Kierowca został ukarany na miejscu mandatem w wysokości 500 złotych.

