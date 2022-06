"Głębokość dochodzi do 10 metrów". Mężczyzna utonął na dzikim kąpielisku

Strażacy z Korytnicy podali, że chodzi o teren po żwirowni. Choć akwen wygląda niepozornie, to "głębokość (jest tam - red.) niekontrolowana, miejscami dochodząca nawet do 8-10 metrów".

W tym roku już 67 utonięć

RCB apeluje, by nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać tylko w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika.

"Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB na Twitterze.