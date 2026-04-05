Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut

Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Do zdarzenia doszło w powiecie szydłowieckim (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Do nietypowego zdarzenia doszło na trasie S7 w powiecie szydłowieckim. Rower spadł tam z dachu pojazdu, uderzyło w niego sześć aut. Kierowca, który niewłaściwie zabezpieczył jednoślad, został ukarany mandatem.

W czwartek, 2 kwietnia, około godziny 20 na ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Szydłowiec Północ a Szydłowiec Centrum z bagażnika dachowego jadącego Citroena odczepił się przewożony rower, który spadł bezpośrednio na pas ruchu w kierunku Kielc. W leżący na jezdni jednoślad uderzyło sześć kolejnych pojazdów.

"Na szczęście, kierujący zachowali zimną krew i bezpiecznie zatrzymali pojazdy na pasie awaryjnym. Na miejsce skierowani zostali policjanci szydłowieckiej drogówki. Jak ustalili, rower nie był odpowiednio zabezpieczony. Kierujący Citroenem, 60-letni mieszkaniec Warszawy, został za to ukarany mandatem" - informuje w komunikacie podkom. Grzegorz Sobierajski z szydłowieckiej policji.

Przy okazji policjanci apelują do kierowców i zachowanie szczególnej ostrożności oraz odpowiednie zabezpieczanie przewożonych przedmiotów. "Nawet z pozoru drobne zaniedbanie może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji na drodze" - dodają.

Na dach czy na hak. Jaki wybrać bagażnik rowerowy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na dach czy na hak. Jaki wybrać bagażnik rowerowy?

BIZNES
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
UliceDroga ekspresowa S7rowerysamochodyPolicja
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

