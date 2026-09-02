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Okolice

16-latek jechał do Lublina, by tam "ułożyć sobie życie". Uciekał, bo nie ma prawa jazdy

Za kierownicą BMW siedział 16-latek
Za kierownicą BMW siedział 16-latek
Źródło wideo: Policja Garwolin
Źródło zdj. gł.: Policja Garwolin
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Na S17 policjanci próbowali zatrzymać kierowcę BMW. Ten zaczął uciekać, w końcu porzucił auto. Za kierownicą siedział 16-latek. Powiedział, że jechał do Lublina, by tam "ułożyć sobie życie", a uciekał, bo nie ma prawa jazdy. Alkomat wskazał 0,27 promila alkoholu w organizmie.

W piątek, 28 sierpnia, na drodze ekspresowej S17 w Trojanowie policjanci ruchu drogowego, wchodzący w skład grupy Speed, zauważyli kierowcę BMW, który jechał z prędkością 147 kilometrów na godzinę. Nadali komunikat, nakazujący mu jazdę za radiowozem.

"Kierowca początkowo udawał, że podporządkuje się poleceniom, lecz przy wyjeździe z trasy odbił kierownicą, gwałtownie przyspieszył i rzucił się do ucieczki w kierunku Lublina. Rozpoczął się pościg. Podczas ucieczki kierowca BMW rażąco łamał przepisy. Jechał z nadmierną prędkością, nie sygnalizował manewrów, wyprzedzał pasem wyłączonym z ruchu i stwarzał poważne zagrożenie dla innych kierowców. Po kilku kilometrach zjechał na drogę lokalną, wjechał w pole, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo" - opisuje kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

16-latek za kierownicą

Policjanci dogonili go i zatrzymali. Kierowcą okazał się 16‑letni mieszkaniec Wrocławia. Miał w organizmie 0,27 promila alkoholu. Nastolatek przyznał, że uciekał, bo nie miał prawa jazdy, a chciał dojechać do Lublina, by tam "ułożyć sobie życie". Podróżował z 21‑letnią pasażerką, która również wcześniej piła alkohol.

BMW należało do kobiety. Ma ona sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

"Udostępniła auto nieletniemu, ale to nie koniec przewinień. Tablice rejestracyjne znajdujące się na BMW pochodziły z innego pojazdu" - dodaje kom. Małgorzata Pychner.

16‑latka czeka kara m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu i niezatrzymanie się do kontroli. 21-latka zaś poniesie konsekwencje za udostępnienie pojazdu osobie bez prawa jazdy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
Drogi w PolsceAlkoholdroga ekspresowa S17Policja
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