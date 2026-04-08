Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Źródło: Policja Sierpc/Facebook
W środę około godziny 14.30 na trasie Raciąż-Sierpc kierowca ambulansu zignorował znak "Stop" i wjechał przed szynobus Kolei Mazowieckich - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Koziebrody na przejeździe kolejowym ze znakiem "Stop" i krzyżem św. Andrzeja.

- Nie ma informacji o ofiarach. Ruch pociągów został wstrzymany. Zlecono przewoźnikowi wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej - dodała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu takiej komunikacji.

Oficer prasowy komendy policji w Sierpcu st. asp. Katarzyna Krukowska przekazała natomiast, że do wypadku doszło na wysokości wsi Osiek-Włostybory. - Maszynista i kierowca byli trzeźwi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci - dodała.

wawa 1
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Sierpc/Facebook

Udostępnij:
