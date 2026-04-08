Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem Źródło: Policja Sierpc/Facebook

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Koziebrody na przejeździe kolejowym ze znakiem "Stop" i krzyżem św. Andrzeja.

- Nie ma informacji o ofiarach. Ruch pociągów został wstrzymany. Zlecono przewoźnikowi wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej - dodała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu takiej komunikacji.

Oficer prasowy komendy policji w Sierpcu st. asp. Katarzyna Krukowska przekazała natomiast, że do wypadku doszło na wysokości wsi Osiek-Włostybory. - Maszynista i kierowca byli trzeźwi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci - dodała.

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl