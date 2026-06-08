Okolice Zginęły dwie osoby. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy taksówki Oprac. Katarzyna Kędra |

Zarzuty dla 37-latka po wypadku w Zielonce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

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Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym wydał postanowienie o przedstawieniu Bayramowi A. zarzutu o czyn polegający na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W komunikacie prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, informuje o niedochowaniu przez kierowcę "szczególnej ostrożności, niewłaściwej obserwacji drogi, niedostosowaniu techniki i taktyki jazdy do panujących warunków, zmianie pasa jazdy wbrew nadawanym dla jego pasa sygnałom świetlnym i doprowadzeniu do zderzenia pojazdów wskutek czego doszło do zgonu dwóch osób znajdujących się w pojeździe marki Audi, a trzecia osoba z tego pojazdu doznała obrażeń skutkujących chorobą realnie zagrażającą życiu".

Dodatkowo prokurator zwraca uwagę, że pięć osób znajdujących się w momencie wypadku w autach jadących drugą jezdnią zostało narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Powyższe czyny zostały zakwalifikowane jako naruszenie art. 177 § 2 k.k. w zbiegu z art. 160 § 3 k.k. w związku z art. 160 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k.

Podejrzany "nie ustosunkował się"

"Postanowienie zostało ogłoszone podejrzanemu i został on przesłuchany. Podejrzany nie ustosunkował się do pytania, czy przyznaje się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - podaje Staros.

Zatrzymanemu obywatelowi Turcji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Wołominie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy.

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Chciał zawrócić z prawego pasa

Od tragicznego wypadku mija 48 godzin. Doszło do niego w sobotę około godziny 19.30-19.40. Zatrzymany kierowca przewozu na aplikację chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Szwoleżerów w Zielonce (na granicy z Ząbkami). - To jest bardzo często uczęszczana trasa, zwłaszcza w czasie długiego weekendu, bo to trasa chociażby z Warszawy nad Zegrze - mówił reporter.

Od strony Zegrza, na wprost, na zielonym świetle jechało osobowe Audi, a w nim mężczyźni w wieku 22-24 lata. Gdy 37-latek wykonywał niebezpieczny manewr, uderzyło w niego auto, wpadając z dużym impetem w słup sygnalizacji. Dwóch z trzech mężczyzn zginęło, a trzeci walczy o życie.

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