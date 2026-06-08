Okolice Zginęły dwie osoby, kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie Oprac. Katarzyna Kędra |

Trwają czynności z zatrzymanym 37-latkiem po wypadku w Ząbkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

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Do Prokuratury Rejonowej w Wołominie dotarły w poniedziałek dokumenty w sprawie sobotniego wypadku w Ząbkach. To pozwoli przesłuchać 37-letniego obywatela Turcji i postawić mu zarzuty, co zgodnie z procedurami może nastąpić do końca dnia. W poniedziałek minie bowiem 48 godzin od zatrzymania mężczyzny. W ciągu tego okna czasowego prokuratura musi przeprowadzić niezbędne czynności, postawić zarzuty i podjąć decyzję o zwolnieniu zatrzymanego lub skierować wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Po godzinie 13 udało nam się dowiedzieć, że mężczyzna wciąż przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i czeka na przesłuchanie przez wołomińską prokuraturę.

- Mężczyzna będzie potrzebował najprawdopodobniej tłumacza przysięgłego z języka tureckiego, więc to też może trwać dłużej - mówił przed południem reporter TVN24 Michał Gołębiowski. Jak dodał, później odbędzie się posiedzenie aresztowe w sądzie, który mieści się w tym samym budynku.

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Chciał zawrócić z prawego pasa

Od tragicznego wypadku mija 48 godzin. Doszło do niego w sobotę około godziny 19.30-19.40. Zatrzymany kierowca przewozu na aplikację chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Ząbkach na ulicy Żołnierskiej. - To jest bardzo często uczęszczana trasa, zwłaszcza w czasie długiego weekendu, bo to trasa chociażby z Warszawy nad Zegrze - mówił reporter.

Od strony Zegrza, na wprost, na zielonym świetle jechało osobowe Audi, a w nim mężczyźni w wieku od 22-24 lat. Gdy 37-latek wykonywał niebezpieczny manewr, uderzyło w niego auto, wpadając z dużym impetem w infrastrukturę drogową. Dwóch z trzech mężczyzn zginęło, a trzeci walczy o życie.

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