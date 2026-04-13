Okolice W Łomiankach zginęły dwie osoby, jeden z kierowców uciekł Dariusz Gałązka

Jak podała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze od niedzielnego wieczoru szukali kierowcy, który może mieć związek tragicznym wypadkiem w Łomiankach. Jak się okazało, bezpośrednio po zdarzeniu jeden z pojazdów oddalił się z miejsca.

Zatrzymano dwóch mężczyzn

"Około godziny 3:30 w nocy funkcjonariusze wytypowali pojazd i ustalili jego lokalizację. W czasie działań zatrzymano dwóch mężczyzn. Policjanci zabezpieczyli samochód. Szczegółowe oględziny przeprowadzą biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji" - poinformowała KSP. Policja wyjaśniła też, że informacja o ucieczce jednego z kierowców nie była wcześniej przekazywana opinii publicznej. "Decyzja ta była podyktowana dobrem prowadzonych działań – od samego początku funkcjonariusze realizowali intensywne czynności zmierzające do szybkiego ustalenia i zatrzymania tej osoby. Upowszechnienie takich informacji na tym etapie mogłoby utrudnić skuteczne działania" - wskazano w komunikacie.

Tragiczny wypadek w Łomiankach

W niedzielę na drodze krajowej numer 7 na wysokości skrzyżowania z ulicami Brukowej i Kolejowej w Łomiankach zderzyło się kilka pojazdów. Zginęły dwie osoby, a jedna w stanie ciężkim została zabrana do szpitala. Reszcie uczestników pomocy udzielono na miejscu.

Utrudnienia na DK7 trwały kilka godzin.

