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Okolice

Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała kierowcę taksówki

Katarzyna Kędra
Mikołaj Stępień
Zespół autorów
Oprac. Katarzyna KędraMikołaj Stępień
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Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Alex
Źródło zdj. gł.: Alex/Kontakt24
W podwarszawskich Ząbkach doszło do zderzenia dwóch pojazdów, z których jeden dachował. Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę taksówki.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej w Ząbkach, gdzie kierowca Hondy próbował zawracać z prawego pasa, wtedy uderzyło w niego Audi. W wyniku uderzenia Audi wjechało w słup sygnalizacji i się rozpadło. Fragmenty auta uderzyły w dwa znajdujące się w pobliżu samochody.

Jak przekazał reporter TVN24 za policją, w wypadku zginęli 22- i 23-latek, którzy jechali w Audi. Trzecia osoba znajdująca się w tym samochodzie walczy o życie. Hondę prowadził natomiast 37-letni obywatel Turcji, był trzeźwy.

Według informacji, które otrzymaliśmy wcześniej na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.

Służby na miejscu wypadku w Ząbkach
Służby na miejscu wypadku w Ząbkach
Źródło zdjęcia: Alex/Kontakt24

Na miejscu było kilka karetek i śmigłowiec LPR. Dokładne przyczyny wypadku ma ustalić wszczęte dochodzenie.

Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Ząbki - Wypadek 07.06.2026
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Trzeci poszkodowany walczy o życie

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na policję w sobotę około godz. 19.30-19.40. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący samochodem marki Honda, jadąc w kierunku Warszawy, z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania, doprowadzając do zderzenia z Audi.

W wyniku uderzenia Audi zostało wyrzucone w górę i uderzyło w elementy infrastruktury drogowej, w tym znak i sygnalizację świetlną. Samochód został rozerwany na dwie części, a jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody - Toyotę oraz Forda jadące przeciwległym pasem ruchu.

Aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że Audi podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 22 do 24 lat. Dwóch z nich: 22- i 23-latek zmarło mimo udzielonej pomocy medycznej po przewiezieniu do szpitala. Trzeci poszkodowany walczy o życie.

Kierujący Hondą, 37-letni obywatel Turcji, był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję.

Sobótka wyjaśnił, że zazwyczaj przy tego rodzaju wypadkach drogowych wszczynane są czynności dochodzeniowo-śledcze, by ustalić szczegóły i zazwyczaj powoływany jest biegły.

Źródło: TVN24, Kontakt24, PAP
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Tagi:
Ząbki
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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