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Okolice

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje 14-latek

Dariusz Gałązka
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Dariusz GałązkaOprac. Kamila Grenczyn
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Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
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Jedna osoba nie żyje w wyniku zderzenia skutera z pociągiem w Jarzębiej Łące pod Wołominem. Do tragicznego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Skuterem podróżowało dwoje nastolatków.

W niedzielę przed godziną 18 w Jarzębiej Łące na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Kolejowej doszło do tragicznego wypadku.

14-latek i 13-latka jechali bez kasków

Do wypadku doszło około godziny 17.40 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W przejeżdżający pociąg relacji Tłuszcz-Ostrołęka uderzył skuter prowadzony przez 14-latka. Pasażerką była 13-letnia dziewczynka. Oboje jechali bez kasków - przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Policjant poinformował, że chłopiec był reanimowany na miejscu wypadku. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 13-latka została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, w działaniach na miejscu zdarzenia oprócz straży pożarnej brała udział między innymi udział policja, prokurator oraz Straż Ochrony Kolei.

Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WołominWypadekDrogi w Polsce
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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