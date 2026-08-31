Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje 14-latek
W niedzielę przed godziną 18 w Jarzębiej Łące na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Kolejowej doszło do tragicznego wypadku.
14-latek i 13-latka jechali bez kasków
Do wypadku doszło około godziny 17.40 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W przejeżdżający pociąg relacji Tłuszcz-Ostrołęka uderzył skuter prowadzony przez 14-latka. Pasażerką była 13-letnia dziewczynka. Oboje jechali bez kasków - przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Policjant poinformował, że chłopiec był reanimowany na miejscu wypadku. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 13-latka została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, w działaniach na miejscu zdarzenia oprócz straży pożarnej brała udział między innymi udział policja, prokurator oraz Straż Ochrony Kolei.