Okolice Tragedia pod Warszawą. Nie żyją kobieta i mężczyzna. Nowe informacje Alicja Glinianowicz |

Policja o zdarzeniu w Raszynie Źródło: TVN24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Siódmego maja policjanci z Pruszkowa zostali powiadomieni przez zespół pogotowia o znalezieniu w Raszynie przy ulicy Mokrej zwłok kobiety z raną postrzałową głowy. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że do mieszkania wynajmowanego przez pokrzywdzoną około godziny 16 przybył jej były mąż Bogusław G. Oddał jeden strzał z broni palnej. Kobieta poniosła śmierć na miejscu. Sprawca zbiegł, a następnie udał się na cmentarz w Prażmowie w powiecie piaseczyńskim, gdzie targnął się na swoje życie - powiedział nam prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Para nie mieszkała razem. Z matką mieszkały w Raszynie dzieci w wieku siedmiu i 11 lat.

- Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej - zapewnił prokurator Skiba.

Skazany za znęcanie się nad żoną i dziećmi

Bogusław G. był znany policjantom. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie prowadziła przeciwko niemu postępowanie, które zakończyło się skierowaniem we wrześniu 2023 roku do Sądu Rejonowego w Pruszkowie aktu oskarżenia. Mężczyźnie zarzucono znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką dzieci.

Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 21 listopada 2024 roku. Bogusław G. został skazany na pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

- Nie były później prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny. Nie odnotowano jakichkolwiek zgłoszeń do policji lub prokuratury - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak zaznaczył prokurator, trwają przeszukania lokali zajmowanych przez sprawcę i pokrzywdzoną, a także poszukiwania dalszej rodziny dzieci.

Prokuratura zastrzegła, że z uwagi na dobro małoletnich nie będą udzielane szersze informacje w tej sprawie.

Sekcje zwłok planowane są w przyszłym tygodniu.

Cofnięte pozwolenie na broń

- Broń zostanie przekazana do badań balistycznych celem ustalenia jej pochodzenia - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mężczyzna wcześniej miał pozwolenie na siedem sztuk broni. W związku z zarzutami znęcania się nad żoną i dziećmi zostało jednak cofnięte, a broń następnie zabezpieczona.

- Nie miał pozwolenia na tę broń, z której strzelał. Najprawdopodobniej nielegalnie znalazła się w jego posiadaniu - wyjaśnił prokurator.

Mężczyzna był emerytowanym pilotem.

Prowadzenie śledztwa w sprawie zabójstwa powierzono funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.

