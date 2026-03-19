"Usłyszałem krzyk rozpaczy kobiety, która na torowisku podtrzymywała głowę syna"

Dominik walczy o życie
"Zadzwoniła do mnie małżonka i powiedziała, że Dominik chyba nie żyje"
Źródło: Uwaga! TVN
Rodzice 17-letniego Dominika zastanawiają się, jak to możliwe, że doszło do tak niewyobrażalnej tragedii. Ich syna przytrzasnęły drzwi pociągu, a skład nagle ruszył. Nastolatek doznał ciężkich obrażeń i walczy o życie w szpitalu przy Szaserów w Warszawie. Zdaniem pracowników kolei do takich wypadków dochodzi coraz częściej przez presję na punktualność kosztem bezpieczeństwa pasażerów. Materiał "Uwagi!" TVN.

- To był zwykły dzień, sobota, syn pojechał z małżonką pociągiem do miasta, by tam spędzić wolny czas. Za jakiś czas małżonka do mnie dzwoni i mówi: 'Dominik chyba nie żyje'. Dla mnie to było jak koniec świata - mówi pan Dariusz, ojciec nastolatka.

Dramat rozgrał się w Woli Bierwieckiej na trasie Warszawa-Radom.

Pomagał wyprowadzić wózek z pociągu

17-letni Dominik pomagał współpasażerce wyprowadzić z pociągu wózek. Kiedy się odwrócił i chciał wrócić do wagonu, drzwi przytrzasnęły jego dłoń i pociąg ruszył. Chłopiec został wciągnięty pod skład, który wlókł go kilkadziesiąt metrów. 

- Usłyszałem krzyk chłopaka: "Stój, stój!". I krzyk z bólu - opowiada pan Jan, świadek wypadku. Świadek mówi też, co się działo tuż po tragedii: - Usłyszałem krzyk rozpaczy kobiety, która na torowisku podtrzymywała głowę syna. Lewa noga była praktycznie całkowicie odcięta. Ręka pokiereszowana, prawa noga również w nienaturalny sposób powykręcana - opisuje.

Ojciec Dominika przyjeżdża codziennie do szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie z nadzieją, że syn do nich wróci. - W tej chwili cały czas walczymy o jego życie. - mówi pan Dariusz. - Dla nas on jest wszystkim, jeden jedyny syn. On się bardzo cieszył życiem, był roześmianym chłopcem, pełnym życzliwości. A my byliśmy bardzo zżyci. Ja za nim, on za mną, skoczylibyśmy za sobą w ogień- opowiada.

Źródło: UWAGA / arch. prywatne

Kto jest winien tragedii?

Dlaczego pociąg z niezamkniętymi drzwiami ruszył? Ojciec cały czas zastanawia się, jak to się stało, że drzwi przytrzasnęły rękę chłopca, a pociąg ruszył. Gdzie w tym czasie była obsługa składu?

- Z tego co mi opowiadała żona, to zaciągała hamulec bezpieczeństwa. Zanim hamulec zadziałał, minęło kilka sekund. I było już po wszystkim. Doszło do niewyobrażalnej tragedii - mówi zrozpaczony pan Dariusz.

- Według mnie pociąg nie powinien odjechać, póki kierownik czy konduktor nie upewni się, że wszyscy odsunęli się od drzwi - podkreśla mężczyzna.

Co mogło mieć jeszcze wpływ na to, że doszło do tej tragedii? Zapytaliśmy eksperta - biegłego w zakresie wypadków na kolei.

Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
Dowiedz się więcej:

Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo

- Dominik cały czas był w drzwiach, przy pociągu. Żeby mu pociąg nie odjechał, wsadził dłoń. Jeżeli drzwi były niedomknięte, bo dłoń była ściśnięta, to nie powinien się wyświetlić maszyniście na pulpicie komunikat "gotowość do odjazdu". Świadczy to o usterce taboru kolejowego. Jestem przekonany, że był niesprawny - ocenia Piotr Gondek.

- Wina jest spółki i trzeba analizować, kto odpowiada za dopuszczenie danego taboru do eksploatacji - dodaje ekspert w dziedzinie kolejnictwa.

- Był to pojazd starszego typu, w którym system drzwiowy jest przesuwny i nie wychwycił, że została przytrzaśnięta ręka. W przypadku nowych pojazdów drzwi by odskoczyły - mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich.

Zapytaliśmy rzeczniczkę, czy kierownik pociągu nie powinien pilnować, żeby drzwi się do końca zamknęły i czy nie ma przy nich ludzi, by dopiero wówczas dać znać maszyniście.

- Jak najbardziej tak. Kierownik pociągu jest odpowiedzialny za danie sygnału "gotów do odjazdu" maszyniście, po czym następuje zamknięcie wszystkich drzwi – przyznaje Donata Nowakowska.

- Dla mnie to jest trudna sytuacja, po raz pierwszy spotykam się z tak olbrzymią tragedią. Nie wiemy, co się stało - stwierdza rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.

Seria tragicznych wypadków

W ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych zdarzeń przy wysiadaniu i wsiadaniu podróżnych do pociągów. W Pabianicach między peron a wagon wpadła 70-letnia kobieta. Nikt tego nie zauważył, kobieta nie przeżyła.

Z kolei na Żywiecczyźnie pociąg odjechał z niemowlakiem w wózku.

Pani Magdalena przeżyła wówczas koszmar. Była na wycieczce z czwórką dzieci. Po przyjeździe na stację troje z nich wyprowadziła z pociągu i chciała wrócić po pięciomiesięczne niemowlę. Nie zdążyła, pociąg z wózkiem odjechał.

Śledztwo w sprawie śmierci pasażerki pociągu. Ciało znaleziono na torach
Dowiedz się więcej:

Śledztwo w sprawie śmierci pasażerki pociągu. Ciało znaleziono na torach

TVN24

- Pociąg zatrzymał się, wyszłam z dziećmi, ruszyłam po ostatnie i zamknęły się drzwi. Wówczas kliknęłam przycisk otwierania drzwi. Niestety, system nie zadziałał i pociąg zaczął odjeżdżać - relacjonuje kobieta. I dodaje: - Ja i dzieci zaczęliśmy lecieć i krzyczeć za pociągiem, że w środku jeszcze jest dziecko. Niestety, pociąg się nie zatrzymał. Zostałam bez dziecka, bez wózka, dokumentów i telefonu. Jedyna myśl była taka, by uspokoić dzieci, które wrzeszczały i wpadły w panikę. Dobiegliśmy do pobliskiego gospodarstwa domowego, by zawiadomić służby.

Dzieckiem zaopiekowali się podróżni i obsługa pociągu. Pani Magdalena po 45 minutach odzyskała córkę na stacji Żywiec Główny.

- Najbardziej na świecie cieszyłam się, że córka jest cała i zdrowa. Co prawda płakała, pani funkcjonariusz powiedziała, że było ciężko ją uspokoić - opowiada pani Magdalena.

- Myślę, że każdy rodzic jest sobie w stanie wyobrazić, co ta kobieta czuła. Jako przewoźnik chcielibyśmy ją serdecznie przeprosić za sytuację, która nie powinna mieć miejsca - podkreśla Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

- Kierownik pociągu do momentu odjazdu powinien obserwować krawędź peronową. Sprawdzamy to. Jeżeli wina kierownika czy konduktorki zostanie potwierdzona, to muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami - dodaje rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Zobacz cały materiał "Uwagi!" TVN

Pośpiech, by uniknąć płacenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik pociągu lub konduktor powinien dopilnować, by podróżni bezpiecznie wsiedli do wagonu i dopiero może dać sygnał do odjazdu. Skąd zatem taka seria drastycznych zdarzeń na polskiej kolei?

- Jest bardzo cienka granica. Każdy kolejarz trochę igra ze śmiercią swoich podróżnych - twierdzi rozmówca "Uwagi!", kierownik pociągu. Temat wózka z niemowlęciem jest mu dobrze znany.

- Co jakiś czas na kolei są tak zwane pouczenia okresowe, na których omawiamy wszelkiego rodzaju przypadki związane z awariami, wypadkami i zdarzeniami w Polsce. Ten przypadek był omawiany. Chodzi przede wszystkim o pośpiech drużyny. Niedokonanie odpowiednich czynności związanych z procedurą odjazdu pociągu. On (konduktor lub kierownik pociągu - red.) prawdopodobnie wyjrzał głową z pociągu, nie wychodząc nawet na peron - przypuszcza.

- Dochodzi do sytuacji, gdzie kierownicy i konduktorzy rozliczani są z tego, czy pociąg wyjechał co do sekundy, a nie z tego, czy kierownik fizycznie dokonał wszystkich czynności związanych z bezpieczeństwem. Każdy przewoźnik płaci PKP PLK za opóźnienia. Im opóźnienie jest większe, tym więcej przewoźnik zapłaci. Jeżeli przewoźnicy płacą, to chcą jeździć punktualnie. Jeżeli punktualność i pieniądze stają się ważniejsze od bezpieczeństwa, a myślę, że spokojnie cztery takie spółki byśmy znaleźli, to rodzi nam się poważny problem - podsumowuje kierownik pociągu.

Reporter "Uwagi" Jakub Dreczka przekazał w czwartek, że rozmawiał z ojcem Dominika. - Lekarze wybudzili chłopca ze śpiączki i co ważne - jest z nim kontakt. Rozpoznał rodziców - powiedział.

"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają

Filip Czekała

Autorka/Autor: Jakub Dreczka, wg//ec

Źródło: "Uwaga!" TVN

Źródło zdjęcia głównego: UWAGA / arch. prywatne

Czytaj także:
Akcja gaśnicza w miejscowości Szeligi
Pożar mieszkania, z budynku ewakuowało się kilkanaście osób
49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa
Lekarz zawiadomił policję. 49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa matki i brata
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Posłanka spryskana gazem przez policjanta. Sąd odroczył posiedzenie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Drwalew
Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę
Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Trzy osoby zostały ranne, jedna jest w śpiączce. Areszt dla kierowcy
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Wrażliwe dane osobowe na wysypisku
Bemowo
Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków
Ulica Wileńska na Pradze Północ
Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu
Dariusz Gałązka
Potrącenie rowerzystki
Skręcała, nie zauważyła rowerzystki
Pędził motocyklem 251 km/h
Na liczniku ponad 250 kilometrów na godzinę, uprawnień brak
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
Śródmieście
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
Ulice
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
Zderzenie dwóch aut na rondzie ONZ w Warszawie
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
Śródmieście
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
Mokotów
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
Wola
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Śródmieście
Ewakuacja operatora dźwigu
Pożar na budowie. Dźwig został zdemontowany
Białołęka
Wnętrze sali koncertowej
Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon
Praga Południe
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
Białołęka
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa
Alicja Glinianowicz
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
Białołęka
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria alarmów bombowych. Policja: nie było żadnego zagrożenia
Śródmieście
Dziki w Warszawie
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki
Białołęka
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki