Okolice Tragedia na DK92. Na przejściu obowiązywało 70 km/h, według przepisów powinno być 50 Dariusz Gałązka |

Przejście dla pieszych na którym zginęła 16-latka Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na drodze krajowej numer 92 w Kałuszynie. Na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji 16-letnia piesza została uderzona przez 46-letniego kierowcę Skody, następnie najechało na nią BMW prowadzone przez 28-latkę. Dziewczyna zginęła na miejscu.

Droga krajowa nr 92 to bardzo ruchliwa trasa. W miejscu, gdzie doszło do tragedii, obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę.

Co mówią przepisy?

Według obowiązujących obecnie przepisów, na drodze, gdzie są przejścia dla pieszych bez sygnalizacji, dopuszczalna, maksymalna prędkość dla pojazdów powinna wynosić do 50 kilometrów na godzinę. Mówi o tym rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku: "na jezdni projektuje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, jeżeli prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h, a przejście umożliwia przekroczenie nie więcej niż jednego pasa ruchu w jednym kierunku, niezależnie od liczby pasów ruchu dla rowerów, których przekroczenie umożliwia to przejście".

Zarządcę drogi Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zapytaliśmy, dlaczego na feralnym przejściu w Kałuszynie wciąż obowiązuje ograniczenie do "70"?

"Przejście dla pieszych w Kałuszynie wybudowano przed 2012 rokiem. Wówczas nie było wymagań budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez 3 pasy ruchu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2022 roku GDDKiA projektuje nowe przejścia dla pieszych w oparciu o te przepisy" - wyjaśniła Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA.

"Jeżeli chodzi o obiekty wybudowane w przeszłości, sukcesywnie przebudowujemy istniejącą infrastrukturę według posiadanych możliwości finansowych" - dodała.

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Audyt przejścia

Od wprowadzenia nowych przepisów minęły cztery lata. Przejście w Kałuszynie nie doczekało tych zmian.

Tarnowska zapewniła, że w poprzednich latach GDDKiA przeprowadziła audyty bezpieczeństwa przejść dla pieszych, również na tym w Kałuszynie.

"Widoczność na relacji kierujący-pieszy jest dobra. Nie ma urządzeń ani elementów, które ją ograniczają" - stwierdziła przedstawicielka drogowców.

Zaznaczyła też, że GDDKiA jest obecnie "na etapie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu w kontekście ograniczania prędkości dopuszczalnych w obrębie przejść dla pieszych poza obszarami zabudowanymi do 50 km/h na całej administrowanej sieci drogowej".

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Prokuratura o wypadku w Kałuszynie

Prokurator rejonowy Magdalena Wieczorek, z prokuratury w Mińsku Mazowieckim przekazała naszej redakcji wstępne ustalenia dotyczące przebiegu wypadku oraz tego, jak policjantom opisali go kierujący.

- Piesza została potrącona na samym początku przejścia, gdy wchodziła między kolumnę jadących samochodów. Została potrącona przez Skodę prawym zderzakiem, co świadczy o tym, że dopiero zaczęła wchodzić na pasy. Uszkodzenia tego pojazdu nie są poważne, więc wnioskujemy, że jego prędkość nie była bardzo duża - zrelacjonowała.

Jak opisała, kierowca Skody tłumaczył, że nie zauważył nastolatki, bo jechał za ciężarówką i tuż po deszczu świeciło oślepiające słońce.

Potem - jak wyjaśniła prokurator Wieczorek - 16-latka upadła na jezdnię, a samochód odbił w lewo. Jadący za nim pojazd, nie mając możliwości wyhamowania, przejechał po leżącej dziewczynie.

W celu ustalenia przyczyn wypadku śledczy przeprowadzą szczegółowe oględziny pojazdów. Zabezpieczyli też telefony kierujących.