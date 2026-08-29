Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Tragedia na DK92. Na przejściu obowiązywało 70 km/h, według przepisów powinno być 50

|
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Przejście dla pieszych na którym zginęła 16-latka
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
16-letnia piesza zginęła na przejściu dla pieszych w Kałuszynie. Kierowcy mogą tam jechać 70 km/h, mimo że od czterech lat obowiązują przepisy zaostrzające wymagania dla takich przejść.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na drodze krajowej numer 92 w Kałuszynie. Na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji 16-letnia piesza została uderzona przez 46-letniego kierowcę Skody, następnie najechało na nią BMW prowadzone przez 28-latkę. Dziewczyna zginęła na miejscu.

Droga krajowa nr 92 to bardzo ruchliwa trasa. W miejscu, gdzie doszło do tragedii, obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę.

Co mówią przepisy?

Według obowiązujących obecnie przepisów, na drodze, gdzie są przejścia dla pieszych bez sygnalizacji, dopuszczalna, maksymalna prędkość dla pojazdów powinna wynosić do 50 kilometrów na godzinę. Mówi o tym rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku: "na jezdni projektuje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, jeżeli prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h, a przejście umożliwia przekroczenie nie więcej niż jednego pasa ruchu w jednym kierunku, niezależnie od liczby pasów ruchu dla rowerów, których przekroczenie umożliwia to przejście".

Zarządcę drogi Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zapytaliśmy, dlaczego na feralnym przejściu w Kałuszynie wciąż obowiązuje ograniczenie do "70"?

"Przejście dla pieszych w Kałuszynie wybudowano przed 2012 rokiem. Wówczas nie było wymagań budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez 3 pasy ruchu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2022 roku GDDKiA projektuje nowe przejścia dla pieszych w oparciu o te przepisy" - wyjaśniła Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA.

"Jeżeli chodzi o obiekty wybudowane w przeszłości, sukcesywnie przebudowujemy istniejącą infrastrukturę według posiadanych możliwości finansowych" - dodała.

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Audyt przejścia

Od wprowadzenia nowych przepisów minęły cztery lata. Przejście w Kałuszynie nie doczekało tych zmian.

Tarnowska zapewniła, że w poprzednich latach GDDKiA przeprowadziła audyty bezpieczeństwa przejść dla pieszych, również na tym w Kałuszynie.

"Widoczność na relacji kierujący-pieszy jest dobra. Nie ma urządzeń ani elementów, które ją ograniczają" - stwierdziła przedstawicielka drogowców.

Zaznaczyła też, że GDDKiA jest obecnie "na etapie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu w kontekście ograniczania prędkości dopuszczalnych w obrębie przejść dla pieszych poza obszarami zabudowanymi do 50 km/h na całej administrowanej sieci drogowej".

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Prokuratura o wypadku w Kałuszynie

Prokurator rejonowy Magdalena Wieczorek, z prokuratury w Mińsku Mazowieckim przekazała naszej redakcji wstępne ustalenia dotyczące przebiegu wypadku oraz tego, jak policjantom opisali go kierujący.

- Piesza została potrącona na samym początku przejścia, gdy wchodziła między kolumnę jadących samochodów. Została potrącona przez Skodę prawym zderzakiem, co świadczy o tym, że dopiero zaczęła wchodzić na pasy. Uszkodzenia tego pojazdu nie są poważne, więc wnioskujemy, że jego prędkość nie była bardzo duża - zrelacjonowała.

Jak opisała, kierowca Skody tłumaczył, że nie zauważył nastolatki, bo jechał za ciężarówką i tuż po deszczu świeciło oślepiające słońce.

Potem - jak wyjaśniła prokurator Wieczorek - 16-latka upadła na jezdnię, a samochód odbił w lewo. Jadący za nim pojazd, nie mając możliwości wyhamowania, przejechał po leżącej dziewczynie.

W celu ustalenia przyczyn wypadku śledczy przeprowadzą szczegółowe oględziny pojazdów. Zabezpieczyli też telefony kierujących.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiDrogi w Polsce
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Dawna Klinika Dermatologii WUM przy Koszykowej
Przetrwał wojnę, idzie pod młotek. Uczelnia sprzeda historyczny gmach
Klaudia Kamieniarz
Kobietę czekała wizyta na komisariacie
Policjanci pokrzyżowali jej lot do Mediolanu
Lesznowola
Wypadek w miejscowości Pniewo
Ciężarówka stała przed światłami. W tył naczepy uderzyła osobówka
Mazowsze
Wizualizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Andersa
Zlikwidują rowerowy teleport, zabiorą jeden pas kierowcom
Śródmieście
Wypadek w Milanówku (Mazowieckie)
Zderzenie dwóch aut. Jedno dachowało
Milanówek
Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna
Biła, kopała, nie dawała jedzenia. Zarzuty dla matki i jej konkubenta
Żyrardów
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Glock i Walther w mieszkaniu. Jest śledztwo prokuratury
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zbrodnia na kampusie UW. Sąd zdecydował o losie Mieszka R.
Śródmieście
Zdarzenie w Warszawie
Rozbita taksówka, części na jezdni
Ochota
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Przedwojenna Warszawa znów dała o sobie znać
Piotr Bakalarski
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Chcą zapobiec likwidacji przedszkoli. Apelują o mniejsze grupy trzylatków
Śródmieście
Jeżozwierz w ogródku przychodni stomatologicznej
Jeżozwierz wszedł do ogródka przychodni. "Obława" zakończyła się fiaskiem
Klaudia Kamieniarz
36-latka została zaatakowana wałkiem do ciasta
Wałkiem do ciasta okładała nową partnerkę mężczyzny
Okolice
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
16-latek na motocyklu uderzył w dwa auta. Nie żyje
Ochota
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Praktycznie cały samochód zniknął pod naczepą. Śmierć na S8
Mazowieckie
Pozostałości Kordegardy Piramidalnej w Łazienkach Królewskich
Archeolodzy odkopali w Łazienkach Królewskich pozostałości "piramidy"
Klaudia Kamieniarz
Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia
Szukają go w sprawie plecaka. Było w nim 20 tysięcy
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca oskarżony
Okolice
36-latek wpadł z workiem ziemniaków
Wybiegł ze sklepu, krzycząc: "złodziej ukradł ziemniaki"
Praga Południe
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
10 godzin, dwie kontrole, ten sam pijany kierowca
Okolice
Wypadek na A2 w powiecie żyrardowskim
Trzy wypadki na A2, są ranni
Okolice
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Wracają tramwaje, więcej autobusów
Komunikacja
Pobicie na placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne pobicie na placu zabaw
Okolice
Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111
Był biurowiec, będzie apartamentowiec
Klaudia Kamieniarz, Piotr Bakalarski
Radomska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zajść z udziałem Roberta Bąkiewicza (zdjęcie ilustracyjne)
Jest skarga na decyzję w sprawie awantury z udziałem Bąkiewicza
Radom
"Wyścig słoni" na S7
"Wyścigi słoni" na S7
Okolice
Badanie alkomatem
Stracił auto i będą sprawdzać, czy jest trzeźwy
Okolice
W weekend asfaltowanie na Pradze Południe i Woli (zdj. ilustracyjne)
Weekendowe prace, utrudnienia w wielu miejscach
Ulice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch mężczyzn przy drodze
Okolice
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki