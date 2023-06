Śmiertelnie potrącił trzyletniego wnuczka. Dziadek nie poniesie kary

czytaj dalej

Zabytkowa kamienica z XIX wieku przy Łuckiej 8 w Warszawie niszczeje z dnia na dzień. Właściciel budynku wciąż go nie remontuje. Władze dzielnicy i konserwator zabytków wnioskowali do wojewody o dodatkowe środki na przeprowadzenie robót. Ten jednak - jak podają urzędnicy - odmówił zwiększenia budżetu wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Wojewoda odbija piłeczkę i stwierdza: to burmistrz powinien zaopiekować się zabytkiem.