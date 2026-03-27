"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych, 13 poszkodowanych

Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór Źródło: kpt. Paweł Krasnodębski/KP PSP Węgrów

Strażacy dostali wezwanie do szkoły podstawowej w miejscowości Topór, położonej w powiecie węgrowskim.

- W szkole została rozpylona nieznana substancja na miejsce jedzie grupa chemiczna, by ustalić, co to za substancja. Ze szkoły ewakuowanych zostało 78 dzieci, 13 nauczycieli oraz 6 pracowników szkoły. 13 osób jest poszkodowanych, są one badane przez zespoły ratownictwa medycznego – poinformował kpt. Paweł Krasnodębski ze straży pożarnej w Węgrowie.

Poszkodowani mają nudności i zawroty głowy. - Jedna osoba, 12-letnia dziewczynka, została zabrana do szpitala w Wyszkowie, – przekazał strażak.

Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej i 5 zespołów ratownictwa medycznego. Lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

