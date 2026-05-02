Auto zderzyło się z łosiem. Ciężko ranna została 11-letnia pasażerka

Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Na drodze wojewódzkiej numer 577 w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem auta osobowego i łosia. Poszkodowana została 11-letnia pasażerka. Policja podaje, że jej stan jest ciężki.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek po godzinie 21. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Renault poruszała się drogą w miejscowości Topólno. Pojazd zderzył się z łosiem.

- W wyniku poniesionych obrażeń 11-letnia pasażerka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala - informuje podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Na miejscu zdarzenia pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

Ze zdjęć wykonanych przez policję wynika, że auto zostało mocno uszkodzone, ma całkowicie rozbitą przednią szybę, zgnieciony dach i maskę oraz zniszczony zderzak.

- Zwierzę padło na miejscu - dodaje podkom. Jakubowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
