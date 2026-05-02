Auto zderzyło się z łosiem. Ciężko ranna została 11-letnia pasażerka
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek po godzinie 21. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Renault poruszała się drogą w miejscowości Topólno. Pojazd zderzył się z łosiem.
- W wyniku poniesionych obrażeń 11-letnia pasażerka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala - informuje podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Na miejscu zdarzenia pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
Ze zdjęć wykonanych przez policję wynika, że auto zostało mocno uszkodzone, ma całkowicie rozbitą przednią szybę, zgnieciony dach i maskę oraz zniszczony zderzak.
- Zwierzę padło na miejscu - dodaje podkom. Jakubowska.
