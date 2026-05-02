Okolice Auto zderzyło się z łosiem. Ciężko ranna została 11-letnia pasażerka Klaudia Kamieniarz |

Zderzenie auta z łosiem w Topólnie Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w czwartek po godzinie 21. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Renault poruszała się drogą w miejscowości Topólno. Pojazd zderzył się z łosiem.

- W wyniku poniesionych obrażeń 11-letnia pasażerka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala - informuje podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Na miejscu zdarzenia pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

Zderzenie auta z łosiem w Topólnie Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Ze zdjęć wykonanych przez policję wynika, że auto zostało mocno uszkodzone, ma całkowicie rozbitą przednią szybę, zgnieciony dach i maskę oraz zniszczony zderzak.

- Zwierzę padło na miejscu - dodaje podkom. Jakubowska.

