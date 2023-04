Jechali w pięć osób, "nie mieli zapiętych pasów". Zginął 20-letni pasażer, kierowca usłyszał zarzuty

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 10 kwietnia. Kierowca bmw, podczas manewru wyprzedzania, zjechał z drogi i uderzył w słup. Autem podróżowało pięć osób. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Wszyscy pasażerowie zostali zabrani do szpitala, gdzie jeden z nich zmarł. Był to 20-letni mężczyzna.