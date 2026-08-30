Wpadł pod pociąg i zginął. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do policji 1 sierpnia o godzinie 22.40. - Mężczyzna w wieku około 60 lat wpadł pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz-Ostrołęka. Zginął na miejscu - informował wówczas młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Policja prosi o pomoc
Do dziś nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny.
W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod numerami telefonu - 47 724 72 81, 47 724 72 86 lub Komisariatem Policji w Tłuszczu - 47 724 77 02.
Podali też rysopis. Mężczyzna z wyglądu miał około 65 lat, około 170 cm wzrostu, posiadał czołową łysinę oraz krótkie siwe włosy na bokach i z tyłu głowy. Nie miał zarostu. Ubrany był w koszulkę koloru niebiesko-białego, krótkie spodenki jeansowe z paskiem koloru czerwonego oraz buty skóropodobne koloru czarnego.
"Każda informacja może okazać się pomocna w ustaleniu tożsamości mężczyzny" - podkreślają.