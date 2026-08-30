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Okolice

Wpadł pod pociąg i zginął. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny

Klaudia Kamieniarz
Zespół autorów
Oprac. Klaudia KamieniarzOprac. Grzegorz Popławski
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Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Do wypadku doszło w miejscowości Tłuszcz (Mazowieckie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
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Na stacji kolejowej w Tłuszczu (powiat wołomiński) zginął mężczyzna potrącony przez pociąg. Do wypadku doszło 1 sierpnia, ale do dziś nie udało się ustalić jego tożsamości.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do policji 1 sierpnia o godzinie 22.40. - Mężczyzna w wieku około 60 lat wpadł pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz-Ostrołęka. Zginął na miejscu - informował wówczas młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Policja prosi o pomoc

Do dziś nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny.

W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod numerami telefonu - 47 724 72 81, 47 724 72 86 lub Komisariatem Policji w Tłuszczu - 47 724 77 02.

Podali też rysopis. Mężczyzna z wyglądu miał około 65 lat, około 170 cm wzrostu, posiadał czołową łysinę oraz krótkie siwe włosy na bokach i z tyłu głowy. Nie miał zarostu. Ubrany był w koszulkę koloru niebiesko-białego, krótkie spodenki jeansowe z paskiem koloru czerwonego oraz buty skóropodobne koloru czarnego. 

"Każda informacja może okazać się pomocna w ustaleniu tożsamości mężczyzny" - podkreślają.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Łukasz Karusta
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Tagi:
Pociągi w WarszawieKoleje MazowieckieWołominTłuszcz
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Grzegorz Popławski
Dziennikarz tvn24.pl
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