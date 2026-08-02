Okolice Spadł z peronu pod pociąg. Jego życia nie udało się uratować Klaudia Kamieniarz |

Do wypadku doszło w miejscowości Tłuszcz (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

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Zgłoszenie o wypadku w Tłuszczu w powiecie wołomińskim wpłynęło do służb o godzinie 22.40. - Policjanci ustalili, że mężczyzna w wieku około 60-lat stracił równowagę na peronie i spadł z niego pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz-Ostrołęka. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Ruch pociągów był wstrzymany.

Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Jak przekazuje kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, pociągiem podróżowało 12 pasażerów oraz troje pracowników obsługi. Wszyscy zostali ewakuowani ze składu na czas akcji służb.