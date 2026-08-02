Spadł z peronu pod pociąg. Jego życia nie udało się uratować
Zgłoszenie o wypadku w Tłuszczu w powiecie wołomińskim wpłynęło do służb o godzinie 22.40. - Policjanci ustalili, że mężczyzna w wieku około 60-lat stracił równowagę na peronie i spadł z niego pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz-Ostrołęka. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Ruch pociągów był wstrzymany.
Jak przekazuje kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, pociągiem podróżowało 12 pasażerów oraz troje pracowników obsługi. Wszyscy zostali ewakuowani ze składu na czas akcji służb.
Źródło: tvnwarszawa.pl