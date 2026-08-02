Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Spadł z peronu pod pociąg. Jego życia nie udało się uratować

|
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Do wypadku doszło w miejscowości Tłuszcz (Mazowieckie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Wypadek na stacji kolejowej w Tłuszczu (Mazowsze). Mężczyzna spadł z peronu na torowisko i został potrącony przez pociąg. Jego życia nie udało się uratować.

Zgłoszenie o wypadku w Tłuszczu w powiecie wołomińskim wpłynęło do służb o godzinie 22.40. - Policjanci ustalili, że mężczyzna w wieku około 60-lat stracił równowagę na peronie i spadł z niego pod jadący pociąg osobowy relacji Tłuszcz-Ostrołęka. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Ruch pociągów był wstrzymany.

Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Jak przekazuje kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, pociągiem podróżowało 12 pasażerów oraz troje pracowników obsługi. Wszyscy zostali ewakuowani ze składu na czas akcji służb.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
1 godz 1 min
pc
Miała być towarem eksportowym. Została symbolem polskich wakacji
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Pociągi w WarszawieKoleje MazowieckieWołominTłuszcz
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
W mieszkaniu i aucie 29-latek miał niemal pół kilograma narkotyków
Podejrzana transakcja na poboczu drogi
Okolice
38-latek trafił już do więzienia
"Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów
Okolice
Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
"Jesteśmy im winni troskę o wolną i silną Polskę"
Śródmieście
Wybiła godzina "W"
Na minutę Warszawa się zatrzymała
Klaudia Kamieniarz
Historia Heleny Jamontt - łączniczki Powstania Warszawskiego
Zginęła, niosąc meldunek. Jej ciało leżało pod gruzami przez siedem lat
Alicja Glinianowicz
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Starszy kapral z warszawskiej brygady podejrzany o handel narkotykami
Okolice
August Agboola Browne
Od Lagos do walczącej Warszawy. Kim był powstaniec z Nigerii?
Dariusz Gałązka
Prezydent Karol Nawrocki przed tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Woli
"Świat nie będzie lepszy, jeśli nie rozliczy dyktatorów i morderców"
Wola
Sezonowe pawilony na Placu Defilad
Wszedł na mur i spadł na podjazd podziemnego garażu. Nie żyje
Śródmieście
Jeden z goryli zamieszkujących warszawskie zoo
Pawilon goryli zamknięty, z powodu upałów
Praga Północ
Donald Tusk
"Jest tylko jedno takie miasto na świecie, które każdego roku zatrzymuje się na minutę"
Śródmieście
Specjalna linia tramwajowa W na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Autobusy i tramwaj linii W dojadą do miejsc uroczystości
Śródmieście
61-latek mieszkał w szałasie
Zamieszkał w szałasie w głębi lasu. Policjanci odwiedzili go w nocy
Okolice
Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
63 dni walki o wolność stolicy i Polski
Śródmieście
Apel pamięci w Warszawie
"Dramat konieczności". Prezydent o tragicznym wyborze powstańców
Śródmieście
Tom Rose o bohaterach Powstania Warszawskiego
Mocne słowa ambasadora USA o Polsce i Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Przyszedł z bukietem, podał hasło. Kobieta straciła ponad 400 tysięcy
Mokotów
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut odebrał wyjątkowe odznaczenie
Śródmieście
Pożar warsztatu na Targówku
Spłonęły salon samochodowy, warsztat i auta klientów. Ustalenia prokuratury
Targówek
Ulica Strażacka - objazd zamkniętego odcinka
Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy
Rembertów
Sprzeczka i atak nożem
Brutalny finał awantury na drodze. "Wyjął nóż i zaczął dźgać"
Białołęka
Robert Bąkiewicz
Mówił o "chwaście" i "niemieckim pachołku". Bąkiewicz oskarżony
Śródmieście
Kierowca przewoził pasażera siedzącego na pniu drewna
Zatrzymali kierowcę za wykroczenie. Tak wyglądał "fotel" pasażera
Okolice
Powstanie Warszawskie
Sejm był jednogłośny. "Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem"
Śródmieście
Znęcał się nad rodzicami i kradł
Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i kradzieże
Okolice
Wiceburmistrz Ochoty podała się do dymisji
Wiceburmistrzyni Ochoty podała się do dymisji
Ochota
Podejrzana o oszustwo wynajmowała mieszkanie kilku osobom jednocześnie (zdjęcie ilustracyjne)
Kontakt się urywał, gdy wpłacili zaliczkę
Bielany
Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza, marsz, spektakl i koncert
Wola
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
"Zachowywał abstynencję, ale miał imieniny". Grozi mu 12 lat więzienia
Okolice
Trwa remont Elizeum
Osuszają jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki