Ratują potrącone zwierzęta, marzą o profesjonalnej karetce. "Warto walczyć do końca"

Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Metamorfozy podopiecznych fundacji Znajdki
Źródło: Fundacja Znajdki
- Jedziemy "na bombie", cały czas zaglądając, czy do szpitala dowieziemy żywego zwierzaka - mówi Magdalena Pasterz z fundacji Znajdki, ratującej potrącone zwierzęta. Pomagają, jak mogą, choć ich samochód nie ma noszy i klimatyzacji. Chcą polepszyć zwierzakom drogę do szpitala, tworząc profesjonalną karetkę.

Fundacja Znajdki prowadzi przytulisko w gminie Kłębów, niedaleko Tłuszcza. Zajmuje się ratowaniem zwierząt po wypadkach, głównie psów i kotów. Teren do przemieszczania się i pomocy rannym zwierzętom jest trudny. Jest dużo dróg leśnych, pól i łąk. Okolicę przecina także trasa S8.

Znajdki to jedyna w okolicy organizacja, która pomaga poszkodowanym zwierzakom. Jest to mała fundacja. Działa od 2012 roku. Do rannych zwierząt jeżdżą dwie osoby. Czasem mają do pokonania kilka, a czasem kilkanaście kilometrów. - Mieszkańcy okolicznych miejscowości ciągle nam zgłaszają zwierzęta, które leżą potrącone w rowach. To jest notoryczne - opowiada Karolina Sokulska z zarządu fundacji Znajdki.

Zgłoszenia o zwierzakach, potrzebujących pomocy najczęściej są wieczorami i w weekendy. - Czasami mamy taki weekend, że wyjeżdżamy do trzech wypadków w jeden dzień. Potem jest chwila spokoju, ale bywają bardzo dynamiczne dni - zaznacza Sokulska.

Jazda "na bombie"

Po otrzymaniu zgłoszenia zaczyna się wyścig z czasem. Zwierzaki zazwyczaj leżą potrącone przy lokalnych drogach. - Jeździmy starym samochodem, nie mamy noszy, nie mamy sprzętu do tego. Rannego zwierzaka podnosimy na kurtkach i w ten sposób transportujemy do samochodu. Nosze pomogłyby go ustabilizować, bo często ma połamane kości. Nie mamy też sprzętu do ogrzewania tych zwierząt. Używamy koców i termoforów. Są jednak na rynku profesjonalne maty grzewcze, które można montować w samochodzie, wtedy zwierzak jest zaopiekowany termicznie - zaznacza Magda Pasterz z fundacji Znajdki. W samochodzie nie ma też klimatyzacji.

Kiedy zwierzak jest już zapakowany do samochodu, rozpoczyna się podróż do całodobowego szpitala. Najbliższy jest oddalony o około 40 kilometrów. To od 45 minut do godziny jazdy samochodem.

- Mamy tak stary samochód, że jadąc, nie wiemy, czy on w ogóle dojedzie na miejsce, a liczy się każda minuta - podkreśla Sokulska. - Jedziemy "na bombie", cały czas zaglądając, czy do szpitala dowieziemy żywego zwierzaka. To podróż życia i śmierci. Robimy wszystko żeby uratować zwierzaka - dodaje Pasterz.

Szpital, rehabilitacja, przytulisko

- Kiedy podjeżdżamy do szpitala, to lekarze lecą ze swoimi noszami i znowu musimy przekładać zwierzaka. Jeślibyśmy miały profesjonalny sprzęt, to zwierzak do kliniki trafiałby już na naszych noszach. Nie trzeba byłoby go niepotrzebnie przekładać- mówi Sokulska. W szpitalu zwierzaki otrzymują profesjonalną pomoc: prześwietlenia, zabiegi i leczenie. Czas, który tam spędzają, bywa różny. - Niektóre wychodzą po tygodniu, a inne spędzają na intensywnym leczeniu szpitalnym nawet trzy tygodnie - opowiada Sokulska.

Po leczeniu szpitalnym zwierzaki wymagają rehabilitacji. Czeka je kolejna podróż samochodem. Klinika, podobnie jak szpital, to około 40 minut drogi. W klinikach zwierzaki dostają rehabilitację, której potrzebują, m. in. masaże czy korzystanie z bieżni wodnej.

Następnie trafiają do małego przytuliska prowadzonego przez fundację. Mieści się ono w wynajmowanym domu jednorodzinnym. Budynek jest całoroczny. - Staramy się, żeby te zwierzaki przebywały w domowych warunkach. Nie trafiają do kojców. Mamy oddzielny pokoik, gdzie mogą mieć spokój i mogą dochodzić do siebie - opowiada Pasterz. W przytulisku zwierzakami opiekują się wolontariusze, angażują się też w adopcje. W domu schronienie ma około 40 zwierzaków.

Ostatnim etapem jest adopcja. Jednak to nie jest proste, powypadkowe zwierzaki niekiedy wymagają kontynuacji leczenia. - Te powypadkowe zwierzęta są na marginesie. Jesteśmy dla nich jedynym ratunkiem. Ostatnio mieliśmy sporo adopcji powypadkowych zwierzaków. Szukamy dla nich bardzo fajnych domów, świadomych opiekunów. To są tak cudowni ludzie, oni wiedzą, na co się piszą - zaznacza Pasterz.

Najpierw jest rozmowa przedadopcyjna, potem spotkanie ze zwierzakiem i finalnie adopcja. - Jesteśmy też w stałym kontakcie z adoptującymi - podkreśla Sokulska. I dodaje, że po adopcji widać największą zmianę w zwierzakach: kiedy trafiają do docelowych domów, są szczęśliwe. - Od adoptujących dostajemy potem filmiki i łezka nam się w oku kręci - dodaje.

Dalia, Tola, Frania, Miłoszek, Edward… Przeszły piekło, dzięki Znajdkom mają szansę na nowe, lepsze życie
Magdalena Gruszczyńska

"Łapka na sygnale"

- Mamy 100 procent skuteczności, ale chcemy, by nasza pomoc wyglądała inaczej, bardziej profesjonalnie. Chcemy podnieść standardy - wyjaśnia Sokulska. Dlatego fundacja Znajdki chce zamienić stary samochód osobowy na profesjonalną karetkę dla zwierząt. Będzie się nazywać "Łapka na sygnale". Pomysł na nią narodził się w tegoroczną, mroźną zimę. Odsłoniła ona mankamenty samochodu, m. in.: brak noszy do transportu zwierzaka, brak mat grzewczych oraz klimatyzacji.

Nowy pojazd ma posiadać: ogrzewany moduł transportowy, weterynaryjne klatki, nosze dla rannych zwierząt oraz instalację tlenową. Będzie to samochód typu bus, którego wnętrze zostanie zmienione w karetkę. Zakup karetki ma zostać sfinansowany z pieniędzy uzbieranych na internetowej zbiórce.

Jak czytamy na stronie zbiórki, "samochód będzie miał jeden cel: zdążyć z rannym zwierzęciem do lecznicy". "Między telefonem 'jeszcze żyje' a lecznicą, jest droga. Ta karetka ma ją pokonać" - podkreśla fundacja. "Kiedy znów zadzwoni telefon i ktoś powie: 'leży potrącony… on jeszcze oddycha', chcemy móc odpowiedzieć tylko jedno: 'już jedziemy'".

Karetka przyda się też przy transporcie na rehabilitację. - Byłby to bezpieczniejszy sposób niż transport zwykłym samochodem. Odpowiednio przygotowany pojazd pozwoli zwierzakowi, który dochodzi do siebie, uniknąć kolejnych urazów podczas podróży - zaznacza Pasterz.

Ze zbiórek pokrywane są również koszty leczenia rannych zwierzaków. - W większości się nie udaje całej kwoty uzbierać, wtedy staramy się we własnym zakresie dopłacać. Ale jest wiele osób, które pomagają i reagują - podkreśla Sokulska. Jak dodaje, czasami do leczenia zwierzaków dokłada się także gmina Tłuszcz.

"Chcemy, żeby ludzie zobaczyli, że to są szczęśliwe zakończenia"

Fundacja Znajdki ma nadzieję, że dzięki karetce ludzie zobaczą problem zwierząt powypadkowych. - Problem jest taki, że, potrącając zwierzę, część kierowców po prostu ucieka lub udaje, że nie widzi - stwierdza Pasterz. Pojazd ma zmienić postrzeganie rannych psów i kotów. - Pokaże, że warto coś zmienić i małymi kroczkami będziemy w tej zmianie uczestniczyć. Chcemy pokazać, że po potrąceniu zwierzaki nadal mają szansę na przeżycie i dobre życie po wyzdrowieniu. Chcemy, żeby ludzie zobaczyli, że to są szczęśliwe zakończenia i warto walczyć do końca - przekonuje Sokulska.

Przykładem takiej historii jest Zgredek, którego uratowała fundacja. Zgłoszenie o nim przyszło od mieszkańców. Pies mieszkał w polu, na kartoflisku i miał niedowład tylnych łap. - Ciągnął cały tył za sobą, miał strasznie starte tylnie łapki od tego, bo utrzymywał się tylko na przednich. Zabrałyśmy go do szpitala. Tam się okazało, że nie dość, że był potrącony przez samochód, to jeszcze po potrąceniu ktoś go ostrzelał z wiatrówki - opisuje Sokulska.

Zgredek przeszedł operację kręgosłupa i wyciąganie śrutu. Po zagojeniu ran, czekała go rehabilitacja. Trwała cztery miesiące. - W klinice chodził na bieżni wodnej. Ona bardzo pomogła. Pomału Zgreduś stanął na łapki. Teraz normalnie chodzi. Ma kochający dom i pozdrawia znad morza, gdzie jest razem z rodziną na urlopie - podsumowała Sokulska.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Znajdki

