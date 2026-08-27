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Okolice

O zderzeniu na A2 powiadomił jeden z biorących w nim udział samochodów

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Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Na autostradzie A2 zderzyło się pięć samochodów. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy. Utworzył się około 10-kilometrowy korek.

Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 14.02. Informacja przyszła z systemu e-call w jednym z aut.

Pojazdy zderzyły się na lewym pasie w kierunku Warszawy. - W zdarzeniu udział brało pięć samochodów, którymi podróżowało w sumie dziewięć osób. Jedna osoba była badana przez zespół ratownictwa medycznego, ale nie wymagała hospitalizacji - poinformował mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Strażacy działania zakończyli około godziny 15.30.

Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na A2
Zderzenie na A2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

10-kilometrowy korek

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na drodze A2 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Tłuste doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów osobowych. Zdarzenie to typowe najechanie - opisał reporter.

Dwa pojazdy zostały już usunięte z jezdni. Na lewym pasie wciąż pozostają dwa auta, które najbardziej ucierpiały. Na miejscu pracuje policja i służba drogowa.

Są utrudnienia w ruchu. - Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem. Stworzył się ponad 10-kilometrowy korek, w którym kierowcy tracą ponad 20 minut - dodał Mżyk.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuAutostrada A2
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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