Okolice Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Utrudnienia na wjeździe do stolicy Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadek koło Nadarzyna Źródło: Pan Informatyk

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do zdarzenia doszło w miejscowości Stara Wieś koło Nadarzyna.

"Doszło do przewrócenia się pojazdu ciężarowego z przyczepą. Brak osób rannych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się jednym pasem"- poinformowała GDDKiA.

Jak przekazał młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, zgłoszenie do służb o tym wypadku wpłynęło krótko po godzinie 9. - W wyniku zdarzenia doszło do wycieku paliwa z przewróconego pojazdu. Jedna osoba została poszkodowana. Znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej - powiedział nam strażak.

GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.