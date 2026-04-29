Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Utrudnienia na wjeździe do stolicy
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do zdarzenia doszło w miejscowości Stara Wieś koło Nadarzyna.
"Doszło do przewrócenia się pojazdu ciężarowego z przyczepą. Brak osób rannych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się jednym pasem"- poinformowała GDDKiA.
Jak przekazał młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, zgłoszenie do służb o tym wypadku wpłynęło krótko po godzinie 9. - W wyniku zdarzenia doszło do wycieku paliwa z przewróconego pojazdu. Jedna osoba została poszkodowana. Znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej - powiedział nam strażak.
GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.
