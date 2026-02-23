Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany

Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

O sytuacji jako pierwsze poinformowało RMF24. W niedzielę służby zostały wezwane na miejsce wypadku drogowego w miejscowości Tchórznica Włościańska w powiecie sokołowskim.

- Kierujący osobowym nissanem, 52-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo - poinformowała młodszy aspirant Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

W wyniku zderzenia pasażerka pojazdu - 50-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego - z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Kierowca wozu strażackiego był pijany

Na miejsce wypadku pierwsi dojechali policjanci z sokołowskiej drogówki, a następnie druhowie miejscowej OSP.

- W pewnym momencie policjanci nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kierującego wozem strażackim druha OSP. Policyjny alkomat wykazał ponad 1,6 promila w organizmie 31-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego - przekazała Szurowska.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Policjanci zabrali mu prawo jazdy. 31-latek nie usłyszał jeszcze zarzutów.

