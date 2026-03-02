Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie kilku aut na trasie S7, duże utrudnienia

Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Kilka pojazdów zderzyło się na trasie S7 między Tarczynem a Warszawą. Straż pożarna podaje, że jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są duże utrudnienia w ruchu.

Do wypadku doszło około godziny 7.30 na wysokości miejscowości Antoninów i Wola Gołkowska. Jak przekazał nam brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, na jezdni w kierunku Warszawy zderzyło się w sumie sześć pojazdów.

- Jedna osoba była uwięziona w pojeździe osobowym. Została już uwolniona i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował ją do szpitala. Pojazdami podróżowało łącznie dziewięć osób. Tylko jedna z nich została poszkodowana, osiem osób nie odniosło obrażeń - opisuje strażak.

Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie na trasie S7
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej, dwie załogi pogotowia ratunkowego, załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policja.

Kierowców czekają duże utrudnienia. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Straż pożarna podaje, że policja wyznaczyła dla kierowców objazd i kieruje ich do zjazdu z ekspresówki na węźle Antoninów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePiasecznoTarczyn
Czytaj także:
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
Okolice
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
Okolice
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie
Śródmieście
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
Okolice
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
Okolice
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
Śródmieście
Wzmożone kontrole przewozu osób
Brutalne pobicie na stacji paliw. Komunikat policji
Wola
W wypadku zginął motocyklista
Motocyklista zginął, kierowca uciekł
Okolice
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
Okolice
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko
Okolice
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Utknęła w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Okolice
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością maksymalną dla tego modelu auta
Śródmieście
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
Okolice
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Praga Północ
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony". Oszukali kilkanaście osób
Okolice
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
Śródmieście
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
Praga Południe
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
Mokotów
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
Okolice
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki