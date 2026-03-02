Zderzenie kilku aut na trasie S7, duże utrudnienia

Zderzenie na trasie S7 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do wypadku doszło około godziny 7.30 na wysokości miejscowości Antoninów i Wola Gołkowska. Jak przekazał nam brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, na jezdni w kierunku Warszawy zderzyło się w sumie sześć pojazdów.

- Jedna osoba była uwięziona w pojeździe osobowym. Została już uwolniona i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował ją do szpitala. Pojazdami podróżowało łącznie dziewięć osób. Tylko jedna z nich została poszkodowana, osiem osób nie odniosło obrażeń - opisuje strażak.

Zderzenie na trasie S7 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej, dwie załogi pogotowia ratunkowego, załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policja.

Kierowców czekają duże utrudnienia. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Straż pożarna podaje, że policja wyznaczyła dla kierowców objazd i kieruje ich do zjazdu z ekspresówki na węźle Antoninów.

Opracowała Klaudia Kamieniarz