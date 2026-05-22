Pijany rowerzysta próbował przekupić policjantów. Noc spędził w celi, usłyszał zarzut

Rowerzysta był nietrzeźwy
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Policjanci zatrzymali w Tarczynie rowerzystę pod wpływem alkoholu. Gdy wystawiali mu mandat, ten zaproponował im łapówkę. 72-latek noc spędził w celi i usłyszał już zarzut przekupstwa.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarczynie, na ulicy Stępkowskiego zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego rowerem, którego tor jazdy wskazywał wyraźnie na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej.

"Twierdził, że istnieje inne wyjście"

- Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że 72-latek miał w swoim organizmie blisko promil alkoholu. Mężczyzna został poinformowany, że jazda rowerem w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem i w związku z tym musi zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Ten jednak stwierdził, że istnieje inne wyjście z tej sytuacji i chciał przekupić policjantów w zamian za odstąpienie od czynności służbowych, wręczając im 900 złotych - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska,

Policjantka dodała, że 72-latek noc spędził w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzut karny dotyczący przekupstwa. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za wykroczenie dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. - Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - zaznaczyła podkomisarz Gąsowska.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"

