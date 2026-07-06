Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RADOM

Prokuratura: proboszcz uderzył siekierą i podpalił bezdomnego. Akt oskarżenia

|
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz z zarzutem zabójstwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z gminy Tarczyn, Mirosławowi M. Jak poinformował w poniedziałek prokurator Andrzej Stojak, duchowny oskarżony jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa bezdomnego.

Były proboszcz parafii w Przypkach został oskarżony o dwa czyny. Pierwszy dotyczy zabójstwa Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem. Ksiądz najpierw zaatakował mężczyznę siekierą, a następnie podpalił go. - Drugi zarzut związany jest z usiłowaniem zabójstwa tego samego mężczyzny, do którego miało dojść niespełna trzy tygodnie przed ostatecznym pozbawieniem go życia - powiedział prokurator.

Za pierwszy czyn grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, a za drugi - od ośmiu lat pozbawienia wolności do dożywocia.

W tle darowizna nieruchomości

W tle zbrodni była umowa darowizny nieruchomości, którą Anatol C. przekazał wcześniej księdzu. W zamian duchowny miał pomóc bezdomnemu w znalezieniu mieszkania. Według śledczych to właśnie bezskuteczność tych starań doprowadziła do eskalacji konfliktu.

- Generalnie w tym okresie podejrzany był zniechęcony pewnym zachowaniem pokrzywdzonego, który domagał się od niego znalezienia określonego miejsca zamieszkania - wyjaśnił prok. Stojak.

Bezdomny zginął z rąk księdza

Do pierwszego zdarzenia doszło 5 czerwca 2025 r. na polnej drodze. Proboszcz miał nakazać Anatolowi C. sprawdzenie silnika samochodu i wówczas zadać mężczyźnie silny cios w głowę, a następnie - z uwagi na pojawienie się świadka – zabrać go na plebanię i wezwać pogotowie.

- Podejrzany twierdził, że mężczyzna został uderzony tylną klapą samochodu przez przypadek, jednak przeprowadzony eksperyment wykluczył tę wersję - wskazał prokurator.

Śledczy podejrzewają, że już wtedy Mirosław M. użył siekiery, którą woził w bagażniku. 24 lipca duchowny miał ją ponownie wykorzystać. Uderzył nią Anatola C., a następnie polał go benzyną i podpalił.

Biegli psychiatrzy uznali Mirosława M. za osobę w pełni poczytalną. - Nie stwierdzono żadnych objawów choroby psychicznej czy też jakichś zaburzeń neurologicznych w tym zakresie - wyjaśnił prokurator.

Sprawa budzi duże poruszenie ze względu na pełnioną przez oskarżonego funkcję proboszcza oraz to, że ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Arcybiskup warszawski Adrian Galbas wyraził smutek, podkreślając moralną odpowiedzialność Kościoła i przepraszając wiernych za tę "okropną zbrodnię".

Sprawą będzie zajmował się Sąd Okręgowy w Radomiu.

ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
Źródło: PAP
Tagi:
ZabójstwoPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaProkuratura
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu
Ochota
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Cztery minuty grozy. Jak przebiegał feralny kurs autobusu 186
Dariusz Gałązka
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
Ochota
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
Białołęka
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
Śródmieście
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Śródmieście
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Śródmieście
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Skalpel i salony. Dwie twarze lekarza
Iga Dzieciuchowicz, Jakub Stachowiak
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Bartłomiej Plewczyński
Kim jest Dawid Kacprzyk? Błyskawiczna kariera i nagły upadek
Sebastian Klauziński
Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943
Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia
Śródmieście
Śnięte ryby w rzece Jeziorce
Co stało się w Jeziorce? Setki śniętych ryb i pilny apel do mieszkańców
Piaseczno
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Utrudnienia na Rondzie de Gaulle'a. Kierowcy nie przejadą przez torowisko
Śródmieście
Kolumbijczyk został tymczasowy aresztowany
Wybił szybę i wszedł do budynku uczelni wojskowej. Areszt dla Kolumbijczyka
Rembertów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukana na "wirus ebola". Straciła 100 tysięcy
Okolice
Zatrzymani mężczyźni udawali policjantów
Udawali policjantów, chcieli wylegitymować osoby koczujące pod mostem
Praga Północ
Przed policjantami schował się pod prysznicem (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy dwóch miast kilka dni bez ciepłej wody
Okolice
Policyjna akcja w sprawie sutenerów
W domowych "agencjach" mogło pracować około 100 kobiet
Okolice
Pijany kierowca wjechał autem na wyspę ronda
Utknął na wyspie ronda, świadek nie pozwolił mu odjechać
Okolice
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Awaria sieci trakcyjnej, zmiany w ruchu pociągów
Wawer
motocykl kask shutterstock_2564556015
Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona
Okolice
Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie)
Pojemniki porzucone przy drodze. "Drażniący zapach"
Okolice
Zielona Willa w Komorowie
Remont "ikony polskiej awangardy"
Okolice
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Z 10. piętra bloku w Radomiu zrobił zdjęcia Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Warszawski ratusz
Ratusz po trzęsieniu ziemi. Ekspresowe zmiany w podziale obowiązków
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki