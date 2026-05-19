Akcja służb na trasie S7. Na jezdni leżał człowiek
Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb około godziny 13.20. Jak wyjaśnił starszy kapitan Kamil Styczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, mówiło ono o osobie leżącej na jezdni ekspresówki na wysokości węzła Tarczyn Północ.
Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Odnaleziona osoba została przetransportowana do szpitala przez LPR - mówił st. kpt. Styczek.
Zablokowana ekspresówka
Kierowców jadących w kierunku Warszawy czekały utrudnienia. - Na polecenie policji trasa pozostaje zamknięta - ostrzegał strażak.
Nasz reporter Klemens Leczkowski opisywał po godzinie 14, że służby zamknęły trasę na wysokości wiaduktu, będącego częścią węzła. Kierowcy mogli natomiast korzystać ze zjazdu z ekspresówki.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że przejazd został otwarty po godzinie 15.30.