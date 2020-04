Szpital w Otwocku może otworzyć zamknięty oddział. "Pracownicy z wynikiem ujemnym"

24 pracowników na kwarantannie

Pacjentki zostały wypisane

Co stało się z pacjentkami, które leżały na oddziale? Jak przekazał nam w poprzedniej rozmowie Mrówka, zostały w poniedziałek odesłane do domu. - To łącznie 19 pacjentek, które nie miały kontaktu z lekarzem i mogą spokojnie wracać do domów. Ich leczenie będzie prowadzone zdalnie. Tylko jedna z nich zostanie przewieziona do innego szpitala. Pogotowie ratunkowe zostało już poinformowane, że nie przyjmujemy nowych pacjentek na oddział. Będą przewożone do okolicznych szpitali - wyjaśniał Mrówka.