Okolice Szokujące szczegóły wypadku na S7. Przeciągnął nieprzytomną kobietę na fotel kierowcy Oprac. Dariusz Gałązka |

Pijany 54-latek spowodował wypadek Źródło wideo: Policja Płońsk Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk

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Do zdarzenia doszło w czwartek, 13 sierpnia, około godziny 11 na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż trasy S7 w miejscowości Wola Dłużniewska.

Hyundai, którym podróżowali 54-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta, na łuku drogi wypadł z toru jazdy, uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie wpadł do rowu.

"Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z płońskiej drogówki. Chwilę później dojechały kolejne służby. Kiedy policjanci pojawili się przy rozbitym Hyundaiu, 54-latek znajdował się poza samochodem, natomiast za kierownicą siedziała nieprzytomna kobieta. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do udzielania jej pomocy" - przekazała nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Pijany 54-latek spowodował wypadek Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Przeciągnął ranną pasażerkę na miejsce kierowcy

W trakcie prowadzonych ustaleń i przesłuchiwania świadków wypadku okazało się, że to 54-latek, a nie kobieta, kierował Hyundaiem.

"Świadkowie widzieli również jego zachowanie bezpośrednio po zdarzeniu. Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcy" - wyjaśniła nadkomisarz Drężek-Zmysłowska.

28-latka trafiła do szpitala.

Pijany 54-latek spowodował wypadek Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Dwa zarzuty i areszt

Mężczyzna miał blisko 1,8 promila alkoholu w organizmie. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim orzekł wobec 54-latka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Usłyszał dwa zarzuty: spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości oraz złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do pięciu lat więzienia. 54-latek został aresztowany na trzy miesiące.