Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem

O zdarzeniu poinformowali strażacy z Wołomina.

- O godzinie 1.56 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym. To budynek drewniany, ocieplony wełną. Domownicy w momencie naszego przyjazdu znajdowali się na zewnątrz obiektu, nikt nie ucierpiał - przekazał nam kapitan Jan Sobków, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Jak dodał rzecznik, strażacy dostali do wnętrza budynku i gasili rozwinięty już pożar. - Dodatkowo wynieśliśmy też na zewnątrz butlę gazową i ją chłodziliśmy - poinformował kapitan Sobków.

Strażak wskazał, że większa część budynku została zniszczona.

Z ogniem walczyło pięć zastępów strażackich: JRG PSP Wołomin (Posterunek Tłuszcz), OSP Jadów, dwa wozy z OSP Myszadła i jeden z OSP w Wólce Sulejowskiej. Na miejscu były także policja i pogotowie energetyczne.

