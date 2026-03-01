Logo TVN Warszawa
Okolice

Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem

Pożar domu w miejscowości Szewnica
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
W nocy z piątku na sobotę doszło do groźnego pożaru w miejscowości Szewnica (Mazowieckie). Spłonął drewniany dom, jego mieszkańcy zdążyli się ewakuować. Strażacy wynieśli na zewnątrz butlę z gazem.

O zdarzeniu poinformowali strażacy z Wołomina.

- O godzinie 1.56 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym. To budynek drewniany, ocieplony wełną. Domownicy w momencie naszego przyjazdu znajdowali się na zewnątrz obiektu, nikt nie ucierpiał - przekazał nam kapitan Jan Sobków, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Jak dodał rzecznik, strażacy dostali do wnętrza budynku i gasili rozwinięty już pożar. - Dodatkowo wynieśliśmy też na zewnątrz butlę gazową i ją chłodziliśmy - poinformował kapitan Sobków.

Strażak wskazał, że większa część budynku została zniszczona.

Z ogniem walczyło pięć zastępów strażackich: JRG PSP Wołomin (Posterunek Tłuszcz), OSP Jadów, dwa wozy z OSP Myszadła i jeden z OSP w Wólce Sulejowskiej. Na miejscu były także policja i pogotowie energetyczne.

Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Źródło: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Źródło: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Źródło: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Źródło: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Źródło: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Źródło: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją
Pożar na Kłobuckiej
Pożar przy murze aresztu
Ursynów

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: sp. Marek Jeziórski, str. Rafał Augustyniak / straż pożarna Jadów

PożaryStraż pożarnaWołomin
